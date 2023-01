Quieren reivindicar la historia LGBT+ en el Parque Rojo

Alba Rojas, junto con otro grupo de ciudadanas ha comenzado una campaña llamada Revolución Rojo que buscará llevar al Parque, específicamente entre la calle Penitenciaría hasta López Cotilla un nombramiento, una plazoleta de la diversidad dedicada a la lucha por los derechos LGBT+.

"Esta iniciativa es ciudadana", dice Rojas, "No queremos que sea una iniciativa impuesta por el gobierno, ni que quede a nombre de alguien o deje bien parado a alguien. Queremos que este grupo que pensamos esto crezca, que se vea que somos muchas ciudadanas interesadas en que se reconozca la identidad y la libertad de todas las personas en esta ciudad".

"No soy la única persona que ha sido víctima de agresión por parte de esas chicas, lamentablemente hubo una persona que está en silla de ruedas y aún así estas chicas deliberadamente la agredieron. Me parece que es importante enviar el mensaje de que basta de polarizarse, porque al final cada una tiene su movimiento, pero me parece que en grupo y en conjunto todas podemos ser más fuertes".