Marcelo Ebrard promueve cooperación entre industrias automotrices

Por: El Universal

Enero 18, 2025 - 10:31 a.m.

Ante directivos de empresas globales del sector automotriz, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que las firmas estadounidenses son más competitivas con el complemento de las mexicanas.

A unos días de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, el funcionario visitó Detroit para promover la cooperación entre las industrias automotrices mexicana y estadounidense.

"Las grandes empresas automotrices de Estados Unidos requieren a México para ser competitivas frente a otros bloques", dijo Ebrard.

En su gira por la ciudad de DFetroit, que es el corazón de la industria automotriz estadounidense, Ebrard participó en el foro "Driving Shared Properity: The Critical Role of Open Trade in the Auto Industry, organizado por la Detroit Regional Chamber, en el que intervinieron 50 CEO´s, CFO´s y COO´s de empresas globales de movilidad ubicadas en el sudeste de Michigan y el área de Windsor, Canadá, que además cuentan con operaciones en México".

Dijo que el comercio automotriz representa el 22% del comercio total del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En un comunicado, Ebrard dijo que la Detroit Regional Chamber "actúa como voz de las empresas en la región del sudeste de Michigan en 11 condados, con la misión de fomentar un entorno favorable a las empresas y proporcionando valor a los miembros" y agregó que la institución ejecutiva la asociación de clústers de movilidad y automoción a nivel estatal.