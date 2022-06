Empresarios quieren diálogo sobre importación de gas y participar en encuentro con Biden

"Los empresarios no me dijeron nada especial. Un poco el que se abra una mesa para analizar las importaciones de gas porque, como ustedes saben, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene gas excedente y se está procurando que se utilice ese gas que se paga con el dinero de todos los mexicanos y también para no perjudicar a la CFE y no aumentar el precio de la luz, porque ellos también importan gas, pero se acordó que va a abrirse una mesa de diálogo y buscar una solución, como lo hacemos en todo", indicó.

Luego, comentó que en la reunión de julio próximo con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden solicitará que se realice un encuentro donde participen empresarios mexicanos y estadunidenses.

"Estamos haciendo lo que consideramos que ayuda para enfrentar el problema de la inflación mundial, ellos (empresarios), quieren estar y le voy a pedir al presidente Joe Biden que nos acompañe y estén presentes también empresarios de Estados Unidos", explicó en la conferencia mañanera.

Al respecto, el mandatario mexicano dijo que aún no hay fecha para su reunión con el presidente de Estados Unidos, pero será a partir del 15 de julio.

También, señaló que será un día completo para abordar varios temas, como la inversión bilateral para los países de Centroamérica con el propósito de ordenar el flujo migratorio, así como el caso de las visas de trabajo que expide el gobierno estadunidense para migrantes.

"Me importa mucho tratar el tema de las visas temporales de trabajo para ordenar el flujo migratorio y a ver si tenemos una reunión conjunta con empresarios de México y Estados Unidos", señaló AMLO.