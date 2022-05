Emilio Azcárraga responde a Eugenio Derbez por el supuesto veto en Televisa

En su respuesta, Azcárraga Jean utilizó frases de los personajes que popularizó Derbez durante su paso por la televisora.

"Neta @EugenioDerbez, antes de decir que estás vetado, pregúuuntame, caon. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horribleee, aquí tu entrevista", escribió Azcárraga en redes sociales, junto con la entrevista que el actor dio a Javier Poza.

En un segundo tuit siguió parodiándolo: "... Y nuestra cobertura de Sélvame del Tren... y te mando todo, todo lo que me sobra", y compartió el video con la información del noticiero.

En un tercer y último tuit donde compartió una imagen de Derbez vestido como portero de futbol, diciendo "Córtale", como otro de sus personajes, le escribió en tono más serio: "Tu y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de La Familia Peluche. Ya cooortale mi chavo".

La víspera, en entrevista con el periodista de espectáculos Javier Poza, de 49 años, en Radio Fórmula, en el que hablaron de diversos temas en relación con la carrera de Derbez en Hollywood, no evitó preguntarle sobre el veto en Televisa.

Derbez comentó que ni siquiera sabía el motivo por los que se molestaron con él en la televisora, pues aseguró que Televisa Univisión "está en buenos términos" con él, pero señaló que no tiene la menor duda de que se debe a su postura sobre el Tren Maya.

"En México no me han dado la razón exacta, pero quiero suponer que es por el Tren Maya. ¿Cuál es la razón de que regreso de los óscares (sic), me entrevista todo mundo, tengo entrevistas pautadas y, de repente, toda la gente de Televisa, desde abajo, me conoce todo Televisa y, de repente me dicen: ´oye, hay un memo donde tenemos prohibido entrevistarte, hablar de ti, ¿estás vetado?", inquirió

Tras lamentar ser vetado por la televisora, celebró que por fortuna tiene otros medios donde puede promocionar su trabajo.

"Por si fuera poco, aunque trato de saber qué pasaba, prefiero evitar ´echarle más leña al fuego´ al percatarme de lo complicado del asunto. Mandé un mensaje, me quisieron dorar la píldora y entonces dije: ´mejor no´. Bendito sea Dios, hay muchos medios donde uno puede promocionar las cosas y muchos lugares que puede uno visitar", agregó.

Aseguró que mientras Televisa lo rechaza, en Tv Azteca le quieren rendir un homenaje.

"Nunca me había pasado. Ahorita me están invitando de Tv Azteca para hacer un homenaje y en Televisa, que es donde hice toda mi carrera, estoy vetado. ¡Viva México!", exclamó.