El pueblo seguirá con la transformación.- AMLO

"No, eso ya no se puede (la reelección), hay que hacerle caso a la apóstol de la democracia, Francisco I. Madero: 'sufragio electivo no reelección'. Pero si en cuatro años, el 1 de julio vamos a cumplir cuatro años de triunfo apenas, de Gobierno, de todas formas nos quedan dos años y tres meses, imagínense lo que vamos a hacer, ya se avanzó muchísimo", aseguró.

Cientos de personas en la Ciudad Deportiva en Iztacalco, donde inauguró una sucursal del Banco del Bienestar para repartir el dinero de los programas sociales, le gritaron "¡Seis años más!". Al igual que en las aperturas de ayer en el Estado de México, y en el de hoy por la mañana en Morelos, pero AMLO afirmó que no piensa prolongar su periodo lo cual, además, se lo impide la Constitución.

"Además, miren, ya cambió la mentalidad del pueblo, que eso es lo más importante, porque cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. La revolución de las conciencias ¿Ustedes creen que van a regresar los retrógradas conservadores corruptos?", planteó, a lo que el coro de sus seguidores respondió que no.

"El pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, la gente va a seguir impulsando la transformación para que siga habiendo justicia y que México sea un País de todas y de todos", agregó el Presidente.

El acto se llevó a cabo frente a la sucursal y sin la asistencia de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que el miércoles confirmó que había dado positivo de Covid.

"Felicidades a todos los papás de Iztacalco, de la Ciudad de México y de nuestro País, muchas felicidades a los padres. Un mensaje para que pronto se alivie la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum", expresó el Ejecutivo.