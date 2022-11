El Palacio de Hierro baja 95% precio de refrigerador con TV de regalo... y luego cancela compras

Todo sucedió cuando El Palacio de Hierro puso a la venta en línea un refrigerador Samsung con un descuento de casi el 95 por ciento que además incluía una televisión de regalo, pero después la retiró argumentando que se trató de un error, pero cientos de personas ya habían hecho la compra.

¡Ojo! @Profeco #PalacioDeHierroNoCumple, el día de ayer realicé una compra por un combo de un refrigerador y una televisión en @palaciohierro, la transacción se efectuó exitosamente...



1/3 ?? pic.twitter.com/wAezAgSgPG — Alfonso Martínez (@Alfonso70373853) November 17, 2022

En redes sociales, los usuarios dijeron que ante la espera del Buen Fin, ingresaron a la página de internet de esa tienda departamental para ver las promociones que tendrían este año, entre las que vieron el refrigerador Samsung que bajó de 149 mil 999 pesos a 9 mil 969 pesos e incluía una televisión de 32 pulgadas de la misma marca.

Horas después y de manera unilateral, se comenzaron a cancelar los pedidos por parte de la tienda y alrededor de las 18:00 horas del miércoles, las personas que habían comprado la oferta comenzaron a reportar sus quejas.

Así, más de 500 personas lograron comunicarse en un grupo de WhatsApp para denunciar su caso ante la Profeco. Buscan que se respete el descuento del refrigerador, como la oferta de un centro de lavado que también fue retirada de la oferta.

El Palacio de Hierro no ha comentado públicamente sobre el tema y solo ha pedido a quienes se han quejado en Twitter que se comuniquen con la tienda vía Mensaje Directo.

Como lo mencione en el mensaje. Realice una compra de un combo refrigerador + tv. Me hicieron el cobro me mandaron correo de la compra exitosa y sin previo aviso. Me cancelan mi pedido — Guillermo (@Guiller35905826) November 18, 2022

Así fueron las quejas: "@Proceso Hice la compra de dos refrigeradores + una pantalla SAMSUNG en #PalaciodeHierro, hice mi pago con cuenta bancaria, me llegó mi confirmación de pago y me descontaron el dinero de mi banco, facturé y ahora me cancelan diciendo que no pasó el pago y es culpa del banco", escribió Arik, el 17 de noviembre.

@Profeco Hice la compra de dos refrigeradores + una pantalla SAMSUNG en #PalaciodeHierro, hice mi pago con con cuenta bancaria, me llegó mi confirmación de pago y me descontaron el dinero de mi banco, facturé y ahora me cancelan diciendo que no pasó el pago y es culpa del banco. — Arik Morcos (@arikmorcos) November 17, 2022

Atención Profeco le respondió: "Estimado usuario, te sugerimos formalizar una queja a través de #Conciliaexprés llamando al (55) 5568 8722 y al 800 468 8722. Escríbenos al correo: conciliaexpres@profeco.gob.mx. O acude con los comprobantes de la transacción en la Odeco (Oficinas de la Defensa del Consumidor) más cercana a tu domicilio", indicó y compartió las direcciones de dichas oficinas.

Esta no fue la única denuncia que se realizó en redes sociales contra El Palacio de Hierro.

"A días del Buen Fin no cumple con sus promociones, compré una lavadora, una secadora, un refrigerador y una tele, se me hizo el cobro y me mandaron la orden, de forma unilateral cancelaron la compra @Profeco #BuenFin", señaló Uzai.

#palaciodehierronocumple @palaciohierro palacio de hierro a días del buen fin no cumple con sus promociones, compre una lavadora, una secadora, un refrigerador y una tele, se me hizo el cobro y me mandaron la orden, de forma unilateral cancelaron la compra @Profeco #BuenFin — Uzai (@mmmuzai) November 17, 2022

"Palacio de Hierro no cumple, hace publicidad engañosa, te retiene tu dinero, cancela tu compra sin razón alguna, ¿qué procede aquí @Profeco?". Otro señaló que violó el artículo 7 de la Ley Federal del Consumidor.