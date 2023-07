Prohíbe el INE a AMLO hablar sobre aspirantes

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha quejado este viernes de que el Instituto Nacional Electoral (INE) le haya ordenado no hablar sobre los aspirantes a la presidencia del país. "Me quieren silenciar", ha dicho durante su conferencia mañanera desde Baja California. La decisión del órgano electoral llega después de que Xóchitl Gálvez, senadora y aspirante a presidenta de México, denunciase el hostigamiento al que ha sido sometida estas últimas semanas desde Palacio Nacional.



"No quieren que yo hablé", ha insistido el mandatario. "Pero dónde queda la libertad de expresión, y el derecho a la réplica, y el derecho a disentir. ¿Acaso esos no son principios básicos de la democracia?". López Obrador ha asegurado que va a repasar con su equipo los términos precisos que contiene la resolución, y con eso tomarán una decisión, aunque no ha referido de qué orden. Todavía no ha recibido la notificación que haría efectiva ese aviso, así que ha aprovechado para arremeter de nuevo contra Gálvez.





El Instituto Nacional Electoral (INE) ha ordenado este jueves al mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, a no hablar sobre los aspirantes a la presidencia del país. La decisión del órgano electoral llega tras la solicitud enviada por la senadora y aspirante presidencial de la oposición Xóchitl Gálvez, con quien López Obrador ha mantenido una serie de encontronazos en los últimos días. Gálvez expuso en su denuncia, presentada el pasado martes, que las menciones expuestas por el mandatario en sus conferencias diarias "reproducen patrones y estándares históricos que han colocado a la mujer siempre por debajo de los intereses y estrategias de los hombres".

El INE ha mandado una serie de medidas cautelares, en las que destaca "el riesgo real de que la conducta denunciada ocurra nuevamente", debido a que el mandatario ha realizado pronunciamientos políticos y electorales de forma reiterada, a pesar de las advertencias. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ha tomado la resolución tras discutir el uso indebido de recursos públicos y la violación de principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda electoral.

No ha sido la única conclusión. El árbitro electoral también ha obligado al mandatario a eliminar cinco de sus conferencias de la mañana compartidas en internet, aunque no lo exige de forma urgente: cuatro de ellas tras la denuncia de Gálvez (las del 3, 4, 5, 7 julio), y una por las quejas del PRD (la del 11 de julio). En estas conferencias "se advierten manifestaciones que podrían derivar en una afectación de los principios de imparcialidad y neutralidad", apunta el órgano electoral.

La pelea entre Gálvez y López Obrador se ha ido profundizando desde hace unas semanas, cuando la senadora se destapó como una de las candidatas a liderar Va por México de cara a las elecciones presidenciales de 2024. En los últimos días, esta pugna ha ido escalando. El presidente ha cargado varias contra ella en apenas unas conferencias mañaneras: calificándola como "la candidata de la mafia en el poder", como "la candidata de [Carlos] Salinas, [Vicente] Fox, Claudio X. González y otros traficantes de influencias", e incluso acusándola de estar siendo "inflada" por un par de empresarios.

El mandatario también ha mantenido una cruzada contra el órgano electoral desde hace meses. La pelea surgió tras la iniciativa de la reforma electoral propuesta por López Obrador (conocida como el "plan B"), que recortaba recursos en el organismo. Esta disputa desembocó en marchas de apoyo al presidente frente a sus argumentos contra la institución. Pero también en la salida a las calles de varias asociaciones civiles y partidos políticos de la oposición rechazaban la reforma y pedían el respeto al INE.