Publica AMLO información de 2 empresas de Xóchitl Gálvez

Ciudad de México

La lucha entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Xóchitl Gálvez parece no tener fin. La última batalla está centrada en las empresas de la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), dedicadas a vender servicios tecnológicos. El mandatario le ha acusado este viernes de recibir contratos en los últimos nueve años por unos 1.400 millones de pesos, sin especificar si se refería a contrataciones con el sector público o empresas privadas. Lo hizo horas después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) le pidiera abstenerse de comentar sobre los aspirantes presidenciales para 2024. Gálvez le ha desmentido y le ha pedido que lo compruebe o renuncie. Horas después de que acabara la conferencia matutina, el presidente ha publicado en sus redes sociales un documento con información financiera de dos empresas vinculadas a la senadora que habrían tenido ingresos por más del monto descrito anteriormente provenientes del sector público y el privado. "Ha violado con esto una serie de leyes y, por ello, procederé legalmente contra usted y quien resulte responsable", le ha respondido la aspirante presidencial.

"Reto al presidente a que demuestre que en nueve años mis empresas han obtenido contratos por 1.400 millones de pesos. Si me lo demuestra yo renuncio a la candidatura, pero si no puede demostrarlo que él renuncie a la presidencia", le había respondido Gálvez a la conferencia matutina en una entrevista con Radio Fórmula. La respuesta a un ida y vuelta que ha copado la agenda política estos días no tardó en llegar. "Esta es la información que recibí sobre contratos de Xóchitl Gálvez por alrededor de 1.400 millones de pesos en nueve años y que estoy enviando al señor Claudio X. González para su análisis y verificación. Además, él puede ampliar la información, con sus investigadores, y hacer la denuncia legal correspondiente", publicó en Twitter López Obrador, en referencia a uno de los empresarios que apoya a la aspirante presidencial y a su vez fundó la plataforma periodística Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Adjunto en el tuit venía el documento de nueve páginas que describe los ingresos, los gastos, las declaraciones hechas ante Hacienda y datos como quiénes son los socios y cuál es el domicilio fiscal de dos empresas: High Tech Services y Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes. La primera, según los documentos publicados por el presidente, tiene a Gálvez como socia y tuvo ingresos entre 2015 y 2023 por un total de 1.065 millones de pesos. En la segunda solo hay familiares entre los socios y representantes legales, y el nombre de la senadora no aparece. Esa compañía registró ingresos en esos años por 406 millones de pesos.

La suma entre lo que recibieron las dos empresas da los 1.400 millones que señaló el presidente la mañana de este viernes. Sin embargo, de lo que ingresó High Tech Services, solo unos 29 millones corresponden a contratos con el sector público, la mayoría hechos entre 2015 y 2019, siempre de acuerdo al documento hecho público. Mientras que en Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes, solo unos 49 millones son con entidades públicas, gran parte de ese monto corresponde a contratos otorgados en este sexenio.

"Es tan chingona mi empresa, que su Gobierno la contrata, porque para eso estoy, para dar servicios a quien me quiera contratar", se había defendido Gálvez hace unos días, cuando los comentarios del presidente por sus empresas comenzaron. La aspirante a la candidatura presidencial de Va por México inició esta semana denunciando al presidente ante el INE por violencia política de género y uso de recursos públicos para hacer campaña. Este jueves, ante esa queja, el árbitro electoral solicitó al mandatario abstenerse de hacer comentarios electorales y referirse a los aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición. La resolución no gustó a López Obrador, que contestó que le "querían silenciar".

La difusión de esta información para Gálvez "deja evidencia" de que el presidente "está usando todo el aparato del Estado" para investigarle "dolosamente", ha dicho la senadora en Twitter. "Sígale, no le tengo miedo, no hay nada que ocultar". Además ha apuntado contra el número que señala el mandatario: "Dijo que mi empresa recibió más de 1.400 mdp [millones de pesos] del Gobierno y según su propio documento no llegan ni a 80?. En el largo mensaje en la red social incluía acusaciones por la empresa de mantenimiento encargada de controlar el ascensor que esta semana mató a una niña en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social y los contratos que recibió una prima del presidente, Felipa Obrador. "Conmigo se topó con pared porque quien nada debe, nada teme", concluía.

La pelea entre Gálvez y el presidente ha concentrado toda la atención del escenario político mexicano estos días. Hasta hace apenas unas semanas, el nombre de la senadora sonaba más para la candidatura al Gobierno de Ciudad de México que para la Presidencia. Pero desde que el presidente le cerró las puertas de Palacio Nacional para que ella ejerciera un derecho a réplica otorgado por la justicia, los números de Gálvez comenzaron a crecer. Su imagen hizo el resto: una mujer de huipil, que circula en bicicleta y a veces malhablada, despertó el interés de muchas personas que comenzaron a verla como una buena candidata presidencial. A medida que su aprobación crecía, los ataques del presidente arreciaban. La guerra desatada mantiene los focos a diario, tanto que por momentos casi no se habla de las corcholatas del presidente.