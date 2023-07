Batres recomienda a estudiantes fortalecer el hábito de la lectura

CIUDAD DE MÉXICO

El mandatario capitalino asistió a la Ceremonia de Graduación Generación 2023, del Instituto de Educación Media Superior, plantel Iztapalapa V.

Ante el alumnado y el personal académico recordó el libro de Homo Videns: la sociedad teledirigida de Giovanni Sartori, al referirse al papel de las redes sociales.

"Aprovechemos, la lectura es fundamental en el estudio. Y nada la sustituye. Parece obvio lo que digo, pero en los tiempos del TikTok es más importante subrayarlo. Antes de que naciera el TikTok, el Facebook, el Twitter, etcétera, ya apareció un libro, que es una gran reflexión, que es el Homo Videns de Giovanni Sartori, donde hace un análisis que es hasta cierto punto es irónico, donde dice que una cosa es el Homo sapiens, y otra el homo videns".





"El Homo sapiens tiene que desarrollar su capacidad, tiene que acudir a las palabras, para que las palabras construyan las ideas en el cerebro. El homo videns es flojo, no acude a las palabras, acude a las imágenes, y el video le da todo, no tiene que leer, no tiene que construir en su mente las imágenes, no tiene que crear, sino que el video le da todas las imágenes y su cerebro trabaja menos por eso dice Sartori, el homo videns es un retroceso respecto al Homo sapiens", sostuvo Batres.

"Para que no caigamos en el homo videns y para que sigamos desarrollando el Homo sapiens nunca dejemos de leer. Leer es un gran placer, llena de sangre el cerebro, la lectura y eso nos da hasta un placer físico porque nos ayuda a generar endorfinas. Leer es además una herramienta importante para elevar nuestra autoestima, porque el que lee y conoce más puede presentarse con más seguridad frente a sus amigos, familia y sociedad y más aún en el salón de clases. Les pido y les exhortó a que no dejen de leer. Tomen un libro y llévenselo a todos lados", remarcó el mandatario capitalino.





Martí Batres exhortó a que continúen sus estudios, "lo más importante, la tarea más importante es acudir al nuevo escalón de la educación. Por eso podemos recomendar el Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de todos, primero la universidad", concluyó.