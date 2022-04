El gobernador Samuel García pide evitar "dobles baños" ante sequía en Nuevo León

Pidió a la ciudadanía abstenerse a desperdiciar el recurso, al señalar que las tres presas se encuentran en niveles inéditos, y que los recortes seguirán si no hay lluvias en la región, lo que será la única solución permanente ante el problema.

Toda esta recuperación no va a servir de nada, ni el esfuerzo, ni la inversión, si no cuidamos el consumo. Ayuden a Agua y Drenaje con todas las campañas que tenemos. Puede llegar a subir la temperatura hasta 40 grados, ese no es motivo para tirar el agua, ni dobles baños, mucho menos para andar llenando albercas", dijo.