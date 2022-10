El Ejército, el narcotráfico y los multimillonarios, los beneficiarios de la 4T: Villoro

El escritor y periodista mexicano Juan Villoro, quien hace unos días recibió en Bogotá el premio a la Excelencia de la Fundación Gabo, recuerda que en las elecciones presidenciales de 2006 se involucró de tal manera en la campaña de Andrés Manuel López Obrador que incluso cruzó una frontera y estaba dispuesto a ser funcionario público.

"De haber ganado la elección López Obrador, hubiera sido difícil que yo no contribuyera en algo con ese gobierno", señala Villoro.

Seis años después, en la campaña de 2012, Villoro se había desencantado de López Obrador por su conducta poselectoral en 2006, que le pareció "muy negativa" (el cierre de la avenida Reforma, por ejemplo) y que lo condujo a "un desgaste innecesario", pero, aun así, volvió a votar por el entonces candidato presidencial del Partido de la Revolución Democrática.

Lo hizo, según dice, "con escepticismo", seguro de que perdería la elección ante el priista Enrique Peña Nieto. Piensa que si el perredista hubiera tenido otra conducta tras las elecciones de 2006, "posiblemente" hubiera ganado los comicios de 2012, porque el gobierno de Felipe Calderón fue un desastre".

En entrevista con Proceso durante su visita a Colombia, Villoro sostiene que el mejor escenario para México habría sido que López Obrador ganara la elección en 2006, "cuando estaba en plenitud de sus facultades, cuando no había establecido pactos que a mí no me parecen tan aceptables, con sectores difíciles de defender, y cuando era un candidato con una línea mucho más clara y había planteado un gabinete bastante plural".