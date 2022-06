Edomex, la entidad que recibe más apoyos sociales, presume AMLO

"Desde luego hay pobreza en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, que nos duele mucho, pero esos estados tienen mucho menos población que la que tiene el Estado de México, por eso el Estado de México es donde más se está apoyando a la gente", acotó el mandatario.

López Obrador destacó en su gira las obras del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles y el tren que comunicará Toluca con la Ciudad de México, el cual, anunció, será inaugurado el año entrante.

El presidente aseguró que su administración no hace distinciones entre ciudadanos por sus afinidades políticas, ya que su deber es trabajar sin excluir a nadie. "Cuando se es gobierno no hay que excluir a nadie, no hay que discriminar a nadie, cada quien tiene el derecho de elegir a su partido, pero el gobierno representa a todos, podemos ser de diferentes partidos, pero en el gobierno debemos ponernos de acuerdo para atender a la gente", apuntó.

Sin embargo, se destaca la gira de este fin de semana por el Estado de México, que junto con Coahuila y recientemente Durango, son las entidades donde todavía el PRI gobierna. El año entrante habrá elecciones para gobernador en las dos primeras y la semana pasada en la capital, Toluca, Morena dio el banderazo de salida a las llamadas "corcholatas" hacia las elecciones por la Presidencia de la República de 2024.

No solo eso, el partido creado por López Obrador en 2014 también tiene a sus "corcholatas" para las elecciones en el Estado de México el año entrante. Se trata de los pilares del llamado Grupo Texcoco, el senador Higinio Martinez, el administrador de Aduanas Horacio Duarte y la secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, que se disputan la candidatura de Morena.

Al inaugurar el Banco del Bienestar, en San Sebastián Morelos, en el municipio del mismo nombre en el Estado de México, el presidente López Obrador indicó que los apoyos de su administración a las 2.5 millones de familias se dan de manera directa, sin intermediarios, "porque la justicia es darle más a quienes tienen menos".

En el municipio de Morelos, el presidente López Obrador señaló que actualmente hay ocho mil 174 viviendas y se beneficia a 17 mil 782 personas, lo que significa que casi a todos los hogares llega cuando menos un apoyo.

"El que no recibe en apoyo de adulto mayor, recibe por discapacidad o una beca, o están en Sembrando Vida o Producción para el Bienestar o están en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro", dijo.

El presidente destacó la importancia de las sucursales del Banco del Bienestar, mediante las cuales los beneficiarios de los programas sociales podrán recibir sus apoyos de manera directa y sin intermediarios.

Por su parte, el general Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), informó que se han concluido mil 560 de las dos mil 744 sucursales del Bienestar que habrá en todo el país. De ellas, 504 están en proceso de ejecución y 680 pendientes de inicio.

En su gira por territorio mexiquense, López Obrador se refirió al gobernador Alfredo del Mazo, quien lo acompaño en sus actos. Dijo que en lo que va de su administración se ha logrado una muy estrecha colaboración con el mandatario mexiquense.

"Hemos estado trabajando juntos y muestra de ello son las obras relacionadas con el Aeropuerto Felipe Ángeles y la construcción del Tren Toluca-Ciudad de México", aseguró.

El presidente recordó que "se tomó la decisión de darle continuidad, de no dejarlo tirado, porque todas esas obras se hacen con dinero del presupuesto y el dinero del presupuesto es dinero del pueblo".

También afirmó que el año próximo se va inaugurar el tren de Toluca a la Ciudad de México. El mismo año en el que habrá elecciones para gobernador en la entidad.