Con plan ANGEL no se invade privacidad, asegura Ebrard tras criticas

CIUDAD DE MÉXICO

La propuesta presentada este lunes contiene puntos como reconocimiento facial, reconocimiento morfológico y cámaras inteligentes en elementos de la Guardia Nacional.

"Entonces no se pretende invadir tu privacidad. Para empezar todo esto es en la esfera pública, número uno ¿Qué es lo que se pretende con esto? Poder actuar con más rápido para proteger a las personas y con mayor, no solo celeridad, si no mayor eficacia", expuso.





Durante un evento en Celaya, Guanajuato, expuso que su plan puede ayudar a reducir los niveles de inseguridad que vive el municipio.

"No estamos en una campaña, lo que yo vengo el día de hoy aquí, es a decirles, yo sí estoy dispuesto a entrarle. Por eso vengo a Celaya, si no para que los molesto aquí, ¿si no le voy a entrar para que vengo?", expresó.

Recordó que cuando fue jefe de Gobierno de la capital llevó las cámaras de seguridad en 2008.

"La Ciudad de México está considerada todavía al día de hoy, como una de las cinco que tienen mejor sistema de seguridad y de información del mundo. De los cinco primeros, comparable, digamos a Seúl, comparable a algunas ciudades como Jerusalén", afirmó.

Señaló que, en ese momento, el debate era si se iba a invadir la privacidad, pero sostuvo que de 2008 a 2023 no ha habido ningún caso documentado de invasión a la privacidad.

"Entonces, no hay que tenerle temor de la tecnología, simplemente hay que fijar los cuáles son los límites que debe de haber", subrayó.

"Se comete un delito en una calle, entonces hay que revisar quién llegó, cómo se transportó, si hay algo anómalo, para ubicar si el delincuente, el que cometió el delito, estaba ahí. Entonces, se hacía manualmente", explicó.

El excanciller apuntó que con la tecnología que se dispone hoy en día se puede ubicar en minutos quién cometió un delito.

"No hay violaciones a... yo les diría lo siguiente: en su celular sabe más sobre ti, que cualquier cosa que yo pueda intentar con un sistema de vigilancia en la vía pública", dijo.