Lucirá Billie Eilish con look de Barbie en videoclip

GUADALAJARA, Jalisco .-Billie Eilish se inspiró en el estilo de Barbie para su próximo video musical. La ganadora del Grammy lució este martes una cola de caballo rubia al estilo de los años 60, inspirada en la icónica muñeca de Mattel, en el anuncio de su nuevo video musical en Instagram. El video es para la canción "What Was I Made For?", la cual ella misma produjo para la banda sonora de la próxima película de Barbie.

La cantante de "Bad Guy", de 21 años, se sumergió en la estética de la década luciendo una antigua blusa amarilla abotonada y aretes a juego en una foto filtrada y granulada que compartió en Instagram.

"¡'What Was I Made For?' La canción y el video saldrán este jueves! No puedo esperar para ver qué piensan de él", escribió Eilish en el mensaje. La estadounidense también compartió un fragmento del video musical en un breve clip de siete segundos en TikTok, donde se puede apreciar su look retro mientras canta la letra principal de la canción.

La semana pasada, Eilish anunció que sería una de las últimas artistas en unirse a la banda sonora de la película de Barbie, compartiendo varias fotos retrospectivas en Instagram donde aparece con Barbies. Incluso publicó una imagen con una "B" -que también es la inicial de su nombre- en el logotipo de Barbie.

"Hicimos esta canción para Barbie y significa el mundo entero para mí. Esta película va a cambiar sus vidas y espero que la canción también. Prepárense para llorar", escribió la cantante la semana pasada.

En contraste con su apariencia en el video musical, el cabello de Eilish estaba teñido de negro en el estreno mundial de la película dirigida por Greta Gerwig en Los Ángeles el domingo. Para el evento, la artista lució una camisa a rayas rosadas inspirada en la moda masculina, una corbata magenta, calcetines y zapatos rosados claros. Completó el conjunto con pantalones negros y un llamativo bolso rosa fuerte.

Barbie y Barbie the Album serán lanzados el 20 y 21 de julio respectivamente.