Johan Vásquez admite haber recuperado la alegría por jugar con el Tri

CIUDAD DE MÉXICO

Era la efímera y turbulenta época de Diego Cocca como entrenador nacional. Hoy, con Jaime Lozano al frente del combinado, el defensa central ha recuperado la sonrisa, pero sobre todo la alegría de estar en el Tricolor.

"Nunca dije que quería abandonar a la Selección, pero sí había cosas que me picaban la cabeza", admite el futbolista del Cremonese. "Había tenido un año difícil en Europa. Hoy, el profe (Lozano) me ha dado la oportunidad, la confianza, y ha cambiado el tema mental. Todos queremos jugar y somos competitivos, pero sí han cambiado las cosas".

Y no sólo por la diminuta era comandada por un estratega que ya se fue.

Johan no olvida que tampoco tenía actividad bajo las órdenes de Gerardo Martino, más allá de que fue considerado para asistir al Mundial Qatar 2022. A final de cuentas, lo que siempre ha querido es una oportunidad para mostrar de lo que es capaz.

"En aquel momento, me hacia fuera del Mundial, porque no vivía un buen momento en mi club", admite el zurdo. "Cuando supe que iba, era una gran alegría, pero sabemos que puedes jugar o no".

"Tenía fe de que me podría tocar, pero si no, a apoyar y fui con ese rol. Hoy en día, me está tocando jugar en esta Copa Oro. Lo importante es que todos estemos felices".

Sentimiento que hoy sí percibe en el conjunto nacional, aunque eso no debe interpretarse como relajación ante un rival que puede complicarlo en demasía.

"Somos conscientes del ataque de Jamaica, contragolpean muy bien, nos hicieron mucho daño en el Estadio Azteca (en la Nations League)", recuerda el zaguero. "Hoy es de mentalizarnos que son jugadores con jerarquía, porque tienen una y te la mandan guardar".





Por lo que su alegría no debe nublarlo del objetivo principal.