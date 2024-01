"No me va a doblar": Dóriga tras ser citado por AMLO más de 250 veces

Ciudad de MÉXICO

Al asegurar que "regresó" el ex publicista de Enrique Peña Nieto y ex ejecutivo de Televisa, Alejandro Quintero, López Obrador afirmó que estos tres periodistas eran "importantes" en las televisoras donde trabajaban.

"Ya sé que regresó (Alejandro Quintero); es el cerebro ahora en contra de nosotros. No voy a decir para quién trabaja porque me pueden cepillar. Todavía en el sexenio pasado estuvo de asesor y era de los que pasaba la charola a los potentados, a millón de dólares por potentado para la guerra sucia en contra mía.

"Y en la época del licenciado Peña Nieto, bueno, trabajaba en ese entonces en Televisa y tenía todo el manejo publicitario. Lo último que sé es que se pelearon porque, llegó a tener tanto poder que ya no tomaba en cuenta a los directivos de Televisa, se convirtió en una potencia. Era como llegó a pasar con Loret de Mola, que eran tan importantes, López-Dóriga, Ciro ahora", expresó el Presidente.

Tras ser mencionado por López Obrador, el periodista Joaquín López-Dóriga declaró que el presidente de México no lo va a doblar.

"En lo que va de su gobierno me ha mencionado más de 250 veces en su mañanera y no me ha doblado", escribió "El Teacher" en redes sociales.

"No me va a doblar", añadió.