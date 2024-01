Pepillo Origel reconoce que alarmó sobre muerte falsa de un famoso

CIUDAD DE MÉXICO

Juan José "Pepillo" Origel no ha estado exento de los tropiezos del oficio, pues a pesar de ser uno de los comunicadores de espectáculos más consolidados en nuestro país, en el 2023 alarmó a la opinión pública cuando hizo del conocimiento de miles sobre su preocupación, relacionada al supuesto fallecimiento de Guillermo Capetillo, lo que provocó que la aparente noticia comenzara a publicarse en diferentes portales pero, al poco tiempo, el trascendido fue desmentido; y esto es lo que piensa el periodista de su error.

Sin duda, fue un año en el que el nombre de Pepillo estuvo en los titulares, no sólo por los rumores acerca de su vida personal, sino por un desacierto profesional, aunque el conductor ha asegurado que no difundió la noticia de la supuesta muerte de Guillermo Capetillo, reconoció que habló del tema en sus redes sociales (a finales de agosto), antes de que este fuera confirmado, lo que causó la preocupación y alertó a medios de comunicación que, antes de comprobar la veracidad de la información, ya habían publicado la "fake news".

No fue sino hasta que Ana María Alvarado pudo comunicarse con el propio actor, de 65 años, que la noticia quedó desmentida.

En una entrevista que Berenice Ortiz acaba de compartir en su canal de YouTube, Origel no sólo se dijo muy apenado, sino que quise aclarar cómo se dieron los hechos, pues aseguró que es una persona allegada a la familia Capetillo.

"Yo no dije que se había muerto, yo dije que me acababan de decir, entonces yo me asusté porque yo tengo mucho cariño con la familia Capetillo", expuso el periodista, mientras mostraba a Ortiz y otros integrantes de la prensa el video que le habían enviado, donde se hablaba de la presunta muerte del actor.

Pepillo aclaró que, al recibir el video, decidió ponerse en comunicación con una amiga, la cual es muy allegada al círculo de Guillermo, pero ella tampoco sabía nada, pues el actor no contestaba su celular, lo que causó la angustia del conductor, que presagió que se podían tratar de malas noticias.

"Le hablé a una amiga, que es muy amiga de ellos, y me dice: ´-No sé nada´", detalló.





Fue así que prefirió preguntar en sus redes sociales si había alguien que supiera si la noticia era cierta, lo que automáticamente fue interpretado como si él estuviera informando sobre el supuesto deceso, lo que que generó que fuera condenado por las y los internautas, que no le perdonaron la indiscreción y, sobre todo, el susto que causó en sus fans, pues desde hace años, cuando el actor se retiró de la televisión, es muy poco lo que se sabe de él y su situación actual.

"Era (una) pregunta, yo cuando se muere alguien, doy el pésame pero así no, la verdad me dio mucha pena con la familia y con todo el mundo", reconoció.

"No contestaban en su casa y, mi amiga, que es muy amiga de ellos, hablaba y habla y no le contestaban, ¿qué piensan ustedes?, que algo pasó, yo estoy apenado con la familia y, bendito sea Dios, ahí está (Capetillo), (en redes) me estaban diciendo hasta lo que no", profundizó.

A pesar de la gran fama que consiguió hace décadas, en telenovelas como "Los ricos también lloran", "La fiera" y "Rosa salvaje", así como por su participación en la cinta "El hijo de Pedro Navajas", Capetillo decidió alejarse de la pantalla chica en 2015. En 2018, dijo al programa de "Primera mano", en una de sus últimas declaraciones públicas, que se dedicaba a los bienes raíces y, entre sus planes, estaba comprar un rancho.