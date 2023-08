Vamos a tener más rating que el debate.- Trump

Washington DC, Estados Unidos.-El ex Presidente Donald Trump aseguró que su entrevista con el periodista Tucker Carlson tendrá más rating que el primer debate entre los aspirantes republicanos a la Casa Blanca.

Carlson, ex presentador de Fox News, lanzó la entrevista completa en su cuenta de X justo cuando comenzó el debate en Milwaukee.

"¿Por qué no acudió al debate?", le preguntó Carlson.

"Lidero las encuestas por 50 o 60 puntos, algunos (de los otros aspirantes) están en menos 1 o 2. Para qué voy a estar una, o dos horas, lo que sea que dure el debate, y ser acosado por personas que ni siquiera deberían contender por la Presidencia", respondió el ex Mandatario.

"Sentí que sería más apropiado no ir al debate; gano hasta por 70 puntos".

El ex Presidente calificó a Asa Hutchinson, ex Gobernador de Arkansas, como débil y patético cuando Carlson le preguntó a quién se refería cuando dijo que "hay personas que no deberían contender por la Presidencia".

"Nunca lo he entendido (a Hutchinson), no es muy popular. La gente en Arkansas es increíble y me quieren, no entiendo cómo fue elegido Gobernador", dijo.

Sobre Chris Christie, señaló que como Gobernador de Nueva Jersey tuvo una aprobación de 8 por ciento.

"Es un lunático", dijo.

Noticia en desarrollo...