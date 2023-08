Vine a marcar historia en Atlas.- Juan Zapata

GUADALAJARA, Jalisco.-Si sus compatriotas colombianos Camilo Vargas y Julián Quiñones ya dejaron huella en el Atlas, Juan Zapata no se quiere quedar atrás.

Juan Zapata, mediocampista colombiano de 23 años de edad, quien llegó como refuerzo para el Atlas en el Apertura 2023 cuando el presidente José Riestra anunciaba la salida de Julián Quiñones, no quiere estar de paso como sucedió con otros colombianos que llegaron antes de Camilo Vargas y Julián Quiñones.

Juan Zapata ha jugado tres partidos en el Apertura 2023, pero ante América fue el primero como titular.

"Me he sentido muy contento, pero con la ilusión de seguir demostrando cada partido el por qué vine acá a marcar historia, y con la ilusión de seguir haciendo las cosas muy bien y que el equipo siga cosechando triunfos. Estaba esperando el momento de estar en el once titular porque todos los que estamos acá estamos por una misma idea y es ayudar al equipo a salir adelante", comentó Juan Zapata.

En la Leagues Cup sumó 70 minutos en tres partidos en los que participó, y desde su perspectiva, Atlas está para competir.

"La experiencia ha sido buena, porque no sólo en lo personal sino en lo grupal nos dimos cuenta de que el equipo está para competir con todos los equipos de México y equipos internacionales. El torneo nos sirvió para darnos cuenta de que siempre podemos estar arriba, pelea contra los grandes y este equipo es grande también y el ponerlo en los primeros lugares es nuestro reto", comentó.

Este sábado, Atlas recibe al Toluca en el Estadio Jalisco a las 17:00 horas, y espera mantenerse en el once inicial de su técnico Benjamín Mora.

"El equipo va salir con la misma mentalidad, que ha salido en los últimos partidos, de ser protagonista, de ir por el rival, y con la fiel ilusión de ir por los 3 puntos porque con los objetivos que tenemos este partido es importante, no sólo este, sino todos, pero vamos paso a paso, pero contra Toluca hay que obtenerlos para consolidarnos en la parte de arriba de la tabla", indicó.

Atlas se ubica en el octavo lugar con 5 puntos.