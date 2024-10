Me dolió mucho la muerte de militares en Sinaloa.- AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que le "dolió mucho" la muerte de tres militares en medio de la narcoviolencia que azota a Sinaloa.

Al encabezar su último acto de Gobierno en la Estación Chetumal del Tren Maya, López Obrador señaló que los elementos buscaban evitar enfrentamientos entre criminales.

"El viernes estuvimos en Sinaloa y me dolió mucho cuando me informaron que, para evitar enfrentamientos entre la delincuencia organizada, para que no se hicieran daño ellos, se le hizo daño a un grupo de militares y fallecieron tres", mencionó sin revelar más detalles de lo sucedido.

"Y me dolió mucho porque están en el cumplimiento de su deber. Eso tiene relación con una de las misiones (...) de las Fuerzas Armadas: garantizar la seguridad interior y garantizar la soberanía nacional".

Sin embargo, el Presidente no hizo mención de las decenas de bajas civiles que ha cobrado la pugna entre dos facciones del Cártel de Sinaloa, a raíz de la detención en Estados Unidos de Ismael "El Mayo Zambada".

Hasta el sábado pasado sumaban en la entidad 118 crímenes en tan sólo 19 días, como resultado de la narcoguerra entre "Los Chapitos", hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, y los "Mayos".

De acuerdo con la Fiscalía de Sinaloa, en 2023 se contabilizaron 566 asesinatos, con lo que ahora, en menos de un mes, se registró más de una quinta parte de esa cifra.

Las autoridades habían reportado 350 homicidios dolosos hasta agosto pasado, previo a esta guerra.

Entre los muertos hay cinco mujeres, dos militares, dos ex policías municipales y al menos dos víctimas inocentes. En el caso de los desaparecidos, suman 135 víctimas en el mismo periodo.

En presencia del Secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, López Obrador nuevamente hizo un amplio reconocimiento a las Fuerzas Armadas "por su apoyo, por su respaldo", pero también por su contribución a las obras emblemáticas de su Gobierno, como el Tren Maya y el AIFA.

"Yo quiero también aprovechar para agradecer a las Fuerzas Armadas por su apoyo, por su respaldo", añadió ante mandos de la Sedena.

"Ayer subí a mi red social la labor de las Fuerzas Armadas también ayudando a los damnificados de las inundaciones en Acapulco, un militar cargando a una mujer, esa es otra imagen de nuestro Ejército. Y hoy, inaugurando esta obra que, en buena medida, se debe a los ingenieros militares".