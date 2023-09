Siempre habrá pretextos, dice Velasco a Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO.-Manuel Velasco, 'corcholata' del Partido Verde que participó en proceso de Morena, minimizó las denuncias de irregularidades que hizo el ex Canciller Marcelo Ebrard, pues, dijo, es muy raro que haya denunciado al último momento y que siempre va haber pretextos.

"Siempre van a haber pretextos para buscar descalificar, nosotros nos vamos a caer en ello, nosotros respaldamos, lo digo categóricamente el proceso, nosotros vamos para adelante", dijo el legislador pevemista al llegar al World Trade Center, donde se informará el resultado de la encuesta final.

El chiapaneco valoró positivamente el proceso de selección de Morena y dijo que había una tendencia marcada por la mayoría de encuestas, por lo que insinuó que las denuncias de Ebrard y la solicitud de que se reponga el proceso es una estrategia.

"Yo creo que más bien son medidas de que tal vez tenga el información, que yo en lo personal no tengo, de qué tal vez resultados no le favorezca y por eso tal vez haya tomado la decisión, no lo sé, es muy raro que el mero día, al cuarto para las doce, se tomen esas decisiones, cada quien es responsable de sus decisiones, nosotros vamos a honrar nuestra palabra porque es lo que hicimos desde un principio", dijo.

Velasco llegó antes de las cinco para la reunión prevista entre los aspirantes a la candidatura de Morena, por lo que confío en que el informe de resultados y la explicación deja satisfechos a todos.

"Lo más importante es que con claridad se presentan los resultados, que las casas encuestadores que participaron den detalle cuál fue la metodología, cuál fue el muestreo, cuál fue la ponderación que se realizó en todo el país", indicó.