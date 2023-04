Ofrece AMLO superar a Dinamarca en salud y no hay lo básico

"Le hicieron cirugía a corazón abierto y lo tenían a puro paracetamol", afirmó el familiar de un hombre al que le practicaron la operación. "No sé si sea medicamento que se dé para cuando te abren completamente el pecho.

"Nosotros compramos nuestro termómetro, nuestro oxímetro, nuestro aparato para la presión arterial", agregó. "Incluso los enfermeros le pedían a mi papá el (oxímetro) de él para revisar a otros".

En la Clínica 6 del IMSS se denunció que no había siquiera paracetamol, naproxeno o ciprofloxacina.

"Me operaron (de las piernas) aquí", señaló una mujer, "pero me dijeron que fuera a mi clínica en Apodaca a ver qué me daban".

Una habitante de San Nicolás que fue intervenida quirúrgicamente en la misma clínica contó que no le pudieron suministrar tramadol y que atestiguó que otros pacientes sufrieron esa situación.

"Fue pasar muchas horas de dolor", dijo la mujer, que señaló que las enfermeras que hacen todo lo posible para brindar la mejor atención.

"El problema no es de atención de quienes trabajan ahí (en la Clínica 6)", agregó, "creo que es de altos directivos, de los que surten".

En la Clínica 32, en Guadalupe, Mireya expuso que padece diabetes y la sitagliptina, que es indispensable para controlar sus niveles de azúcar, no se la han surtido desde hace dos meses.

"Tienes que estar yendo a que te digan si hay o no hay", dijo la mujer. "Lo que hago es buscarlo por otra vía, alguna similar, porque el original cuesta como mil 500, mil 800 pesos.

"Si lo dejo de tomar", subrayó, "se me descontrola la glucosa".

En la Clínica 4, en Guadalupe, personal médico señaló que en ocasiones no tienen material básico como torundas de algodón y tienen que adquirirlas.

En el Hospital Metropolitano, manejado por el Gobierno del Estado, pacientes y trabajadores de la salud acusaron que no hay suficiente personal y acusaron recortes en los insumos.

"Yo vine por diagnóstico Covid, pero llegué a las 8 (de la mañana) y aún no me pasan", dijo un nicolaíta a las 13:00 horas.

Aunque el abasto de medicinas fue una de las principales promesas de López Obrador desde que tomó la Presidencia en diciembre del 2018 y hasta aseguró que para el 2021 el sistema de salud sería como el de Dinamarca, la problemática persiste en Monterrey y el resto del País.

Sin embargo, el Mandatario afirmó el sábado en gira por Oaxaca que ya no dejará un sistema como el danés, sino que será mejor, sin dar plazos o más detalles.