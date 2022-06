Dice AMLO que Pemex tiene liquidez y no demora pagos

Cd. de México, México.- Luego que Pemex ofreció ayer a sus proveedores y contratistas, a los que no les paga, intercambiar sus facturas por bonos de deuda que vencen en 2029, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la petrolera tiene liquidez y no demora pagos.

"Pemex tiene liquidez. Tiene afortunadamente bastante presupuesto, aquí estuvo el director de Pemex y dio a conocer un informe, incluso se puede ver en Internet, de los pagos a proveedores, y no hay demoras en pagos y para evitar el coyotaje que existía los proveedores, los contratistas, pueden ver cuándo se les va pagar, es completamente transparente y no tengo yo información de que se les estén dando bonos para pagarles".

- Al parecer es una alternativa, se le dijo.

"No, no tengo información, lo que hay son líneas de crédito abiertas en la banca de desarrollo, para los que tienen contrato y quieren contar con créditos, se les otorga, vamos a pedirle al director de Pemex que informe, pero no hay problema financiero, al contrario"; respondió.

"(...) El barril de petróleo de esta vendiendo a 123 dólares, los excedentes que se están obteniendo por los precios altos del petróleo ayudan a compensar el IEPS, es una cuenta sencilla. Esto nos da utilidad en dos sentidos: en lo que tiene que ver con la inflación, aunque para los conservadores eso no debería de hacerse el subsidiar la gasolina, la palabra subsidio desde que empezaron a imponer el neoliberalismo la satanizaron en México, en otros países siguieron subsidiando".

Al primer trimestre del año, el pasivo de Pemex con proveedores era de 270 mil 588 millones de pesos, de acuerdo con sus estados financieros. Sin embargo, en su apartado de adeudos con proveedores, reconoce 94 mil 554 millones de pesos al 30 de abril.