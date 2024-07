Es dinero público, dice AMLO de difusión de datos de Latinus

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la difusión de datos de Latinus pues, dijo, es dinero público y de una cuenta del extranjero.

Durante la mañanera, López Obrador cuestionó a Latinus por qué le molesta la difusión de sus datos, si ellos "constantemente están denunciando supuestos casos de corrupción en contra nuestra".

"Están enojados, deben de serenarse, ¿cómo no vamos a informar si es dinero público, y además de una cuenta del extranjero? Si ellos constantemente están denunciando supuestos casos de corrupción en contra nuestra y están a favor de la transparencia, ¿por qué les molesta? El que nada debe nada teme, eso es lo que opino", afirmó AMLO.

"Además, tienen derecho a expresarse, nosotros no somos autoritarios, nada más que ya basta de hipocresías, porque es de las características de los conservadores, son muy hipócritas, muy corruptos y muy autoritarios y lo puedo probar científicamente, es histórico".

"Pero precisamente por esa hipocresía, sólo ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, es una especie de dogmatismo, de enajenación".

"Por eso lo mejor es no engancharse, no enojarse, no caer en ninguna provocación y hacer nuestro trabajo sin odio, sin rencores".

"Nada más que sí necesitamos limpiar, purificar la vida pública y no vamos a estar hablando en abstracto, como ellos".

El jueves pasado, REFORMA publicó que la empresa Latinus y algunos de sus colaboradores, como Lorenzo Córdova y Denise Dresser, acusaron persecución y una posible violación a la ley de datos personales, luego de que Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), difundió operaciones financieras de la compañía y pagos a colaboradores.

En la mañanera de este lunes, el Presidente López Obrador agregó que con recursos públicos, Latinus le paga a "periodistas conservadores".

"Si decimos Latinus tiene recursos públicos y de ahí se le paga a periodistas conservadores que están en contra de la transformación del País y lo probamos, ¿cuál es el delito?".

Posteriormente, el Jefe del Ejecutivo acusó que Latinus se robaba el dinero de las medicinas del pueblo de México.

"¿Por qué tanto lío con el asunto de Latinus? Porque estaban metidos en el negocio de la compra de medicinas, se robaban el dinero de la medicina del pueblo de México, los equipos", se quejó.

"Esa empresa Latinus que recibe dinero es de los estados por supuestas, porque no se sabe si entregaban o no entregaban, compras de medicinas y de equipos".

Dice AMLO que le estaba dando un patatús a Pablo Gómez

El Presidente mandó un abrazo a Pablo Gómez, quien fue hospitalizado a finales de la semana pasada.

López Obrador dijo que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) está bien, aunque le estaba "dando un patatús".

"Por cierto, un abrazo a Pablo Gómez, le estaba dando un patatús, pero está bien, está muy bien, estoy enterado, Pablo, estuve informado desde el principio y sabía yo todo lo que te estaban haciendo, el estudio que te hicieron, que saliste muy bien y adelante, adelante".

A mediados de la semana pasada, Gómez encabezó en la mañanera de AMLO un informe en el que difundió operaciones financieras de Latinus y pagos a colaboradores.