Denuncian despido masivo de trabajadores en San Lázaro

Luego de que diputados del Partido del Trabajo denunciaron que en San Lázaro ha habido despidos masivos injustificados, el secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah, respondió que se ha despedido a "aviadores" vinculados con dicho grupo parlamentario, es decir, que estaban en nómina, pero no acudían a trabajar.

"Ellos tenían algunos trabajadores de los centros, que se querían llevar con cargo a la nómina de la Cámara de Diputados, y me parece muy injusto, eso no se puede, eso es otra cosa. Sí ha habido despidos, por supuesto que ha habido despidos, a partir de que algunos de los trabajadores estaban directamente vinculados con ellos, con cargo a la nómina de la Cámara de Diputados, y muchos no venían o simplemente venían en los horarios que ellos querían", detalló.

Añadió que otros empleados han decidido dejar su trabajo por voluntad propia y en otros casos se ha decidido rescindir el contrato con base en los resultados de los trabajadores.

"Lo que es un hecho, es que hay mucha gente que se está yendo por voluntad propia, y sí, también estamos racionalizando con base en los resultados, eso sí está siendo", refirió Farah Gebara.

Ayer, en conferencia de prensa, la diputada Margarita García García denunció que en la Cámara de Diputados se han dado despidos masivos injustificados a personal de confianza y de otros regímenes de contratación.

Y su compañera de bancada, Magdalena Núñez Monreal, calificó estos despidos como cambios injustos y que se realizaron sin previo aviso y de manera ilegal.

"Somos los primeros afectados, porque ese cuerpo de profesionistas especializados, en todas las áreas, son nuestro apoyo fundamental para realizar un trabajo legislativo continuo y permanente", aseguró.

Mientras que el diputado petista Emilio Manzanilla Téllez propuso a los trabajadores despedidos que se organicen para pelear por sus derechos.

"Los afectados se deben unir, ya no estamos en los tiempos de represión. Luchen por sus derechos y hagan lo que tienen que hacer. Nosotros en el PT los vamos a respaldar", dijo.