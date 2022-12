Desaparece tesorero en Veracruz que acusó amenazas de Edil

La desaparición del funcionario ocurre a tres semanas de que denunciara amenazas por parte de la Alcaldesa morenista Lorena Sánchez Vargas, quien, a decir de González Cárdenas, le pidió que renunciara o sería detenido.

Familiares de González Cárdenas explicaron que el día de ayer salió de casa a las 8:30 horas para arribar al Ayuntamiento a las 9:00, sin embargo, no apareció en oficina y su celular se encuentra apagado.

En el video difundido el 13 de noviembre señaló al Secretario de Gobernación, Eric Cisneros Burgos, de intentar sembrarle drogas y armas para detenerlo para favorecer a la Edil, envuelta en denuncias por malos manejos de recursos y asociación delictuosa.

"Desconozco por qué me quiere encarcelar, pero seguro es un capricho de Lorena Sánchez Vargas, la mujer que mandó sicarios a mi casa a hacerme daño, no conozco de manera personal a Cisneros, no sé qué tiene contra mí y porque quiere plantarme delitos", narró.

"En diversas ocasiones, cuando iba a su oficina para tratar asuntos financieros con ella, me quitaba mi celular para amenazarme para que yo renunciara, dijo que me iba a meter a la cárcel con ayuda de Cisneros y creo que de esto se trata de este asunto".

El hombre aseguró que hombres armados irrumpieron esa misma noche en su casa para amenazarlo, hechos por lo que acusó a Sánchez Vergara y la señaló por querer intervenir en las arcas estatales.

Por ello, advirtió, que si en algún momento era detenido sería por delitos fabricados, no obstante, lo que ocurrió fue su desaparición.

Conflictos en Sayula

Desde que tomó posesión en enero de Lorena Sánchez a la Alcaldía del Municipio ganadero, varios conflictos han marcado su corta administración, entre ellos, el asesinato de uno de sus funcionarios, el despido masivo de personas, su ausencia del Ayuntamiento y de fingir el secuestro de su hijo a manos del CJNG.

Sánchez Vargas acudió el Gobernador Cuitláhuac García en dos ocasiones, la última en septiembre pasado, para solicitar protección, por lo que se le asignaron como escoltas a guardias nacionales.