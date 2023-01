Denuncian por plagio y falsedad a Ministra Esquivel en Corte

Miguel Alfonso Meza, quien se presenta como consultor en litigio estratégico y derecho anticorrupción, y estudiante Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), en diciembre de 2022 emprendió una campaña en redes sociales para que ciudadanos denunciaran a la Ministra que aspiraba a presidir la Corte.

Él hizo lo propio el pasado 26 de diciembre por la vía electrónica, en esa ocasión por plagio. Refirió que de no recibir respuesta de la SCJN acudiría físicamente a presentarla.

Eso ocurrió la mañana de este día, cuando ratificó y amplió la denuncia, ahora por la acusación de falsedad en sus declaraciones.

Así, explicó, suman dos faltas administrativas contempladas en la legislación. La primera por no preservar la dignidad ni el profesionalismo propios de la función judicial, lo que está previsto en el artículo 110, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

"(La Ministra) miente cuando es descubierta; acusa a un ciudadano inocente de ser el victimario e, inclusive, presenta denuncias en su contra (con el posible delito de falsedad de declaraciones), no preserva la dignidad ni el profesionalismo propios de la función judicial", expuso.

Y además, agregó, mintió ante dos instancias de justicia.

"La Ministra Esquivel no sólo mintió en sus comunicados. También mintió ante el Pleno de la Suprema Corte y, posiblemente (no es público el documento), en su denuncia ante la Fiscalía de la CDMX", apuntó.

Miguel Alfonso Meza como demandante señaló que la denuncia también se interponía por la "notoria ineptitud" para el desempeño de su encargo como Ministra.

"'Inepta' no es un insulto: significa que no es apta para desempeñar el cargo de Ministra. Recordemos que la Constitución establece que, para ser Ministro de la Suprema Corte, es necesario gozar de buena reputación. Una persona responsable de plagio, según resolvieron las autoridades de la UNAM, no cumple con este requisito.