¿Cuál candidata contrincante?, dice Del Moral

Estado de México, México

-Feminicidio: cero tolerancia

-Fracaso: impulso

-Chorizo verde o rojo: rojo

-Transporte público: modernización

-Candidata contrincante: ¿cuál?, respuesta que arrancó aplausos en la cancha de basquetbol de la Universidad del Valle de México.

En el foro, la mexiquense fue cuestionada sobre sus gustos.

-¿Si no fuera política, qué sería?

Doctora.

-¿Momento más complicado?

Dirigir al PRI estatal

-¿Gustos culposos?

Me gusta la banda romántica. No me gusta "Peso Pluma" aunque me linchen; me gustan las románticas con tequila; el pozole y las Maruchan.

Ante empresarios, académicos y alumnos, Alejandra del Moral, de pantalón de mezclilla, blusa blanca y saco negro, con calor y nervios, se comprometió además a fortalecer las políticas públicas para combatir el feminicidio y otros flagelos cometidos contra las mujeres, entre ellas, dar más herramientas a la Fiscalía, con una creación de una unidad especial de atención a delitos cometidos contra ese género.

En el evento, denominado, Diálogo Ciudadano, se le planteó cómo proyecta un presupuesto para apoyar a la sociedad civil.

"Un buen Gobierno debe servir como un buen puente con la sociedad", dijo, tras proponer el impulso de temas como la transparencia, la participación social y la invitación.

Al foro también acudieron Margarita Zavala y legisladores locales, personalidades que ocuparon la primera fila.

En lo que se refiere al transporte público, Del Moral preguntó a los presentes cuántos viajes se realizan en la entidad.

Nadie supo contestar, pues la mayoría llegó a este lugar en auto, incluida la candidata.

"En el Estado se realizan 18 millones de viajes al día", reveló.

"Somos el Estado de los grandes números", recordó la candidata, en este ejercicio, parecido a un debate, pero sola.

También fue cuestionada sobre proyectos digitales y gobiernos del futuro.

"Si voltean a ver a los jóvenes, todos están con un celular, la pandemia también nos obligó a lo digital, que sirva para evitar trámites y evitar la corrupción, aspiro a tener un Gobierno que no te estorbe", respondió la candidata del PRI-PRD-PAN-Panal.

"Yo no hago magia, la magia se hace cuando la ciudadanía se involucra".

La dinámica incluyó testimonios de personas afectadas por diversos temas.

En el caso hídrico, Del Moral dijo que el 85 por ciento del agua que consume el Edomex proviene del subsuelo, por lo que consideró urgente recuperar los cuerpos de agua, como en Río Lerma.

"No lo puedo hacer sola, necesito de todas y todos, de nada sirve salvar si se sigue tirando basura en los cuerpos agua", refirió la candidata, quién fue aplaudida en cada respuesta.

El foro continúa con diversas agendas de gobierno y propuestas de la candidata.