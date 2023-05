Llena a medias Dave Matthews Band el Auditorio Nacional

De jeans, botas y camisa de algodón a cuadros, como suele ser su vestimenta del diario, el dos veces ganador del Grammy salió caminando al escenario del Auditorio Nacional, seguido de sus músicos y amigos, para ofrecer un concierto con algunas piezas que desde años no cantaba, otras muy nuevas y unas clásicas.

"Gracias very much muchos gracias", expresó el músico casi al inicio del concierto que duró casi tres horas.

Así "inauguró" el 2023 Summer Tour que lo llevará por distintas ciudades del Continente Americano.

La noche del martes fue la primera de las fechas de la gira, y cobijado por su audiencia local, el multiinstrumentista de 56 años dio cátedra de ejecución, precisión y devoción sobre las que son sus herramientas y compañeras de trabajo, siendo la más fiel e inseparable, la guitarra.

El coloso de Reforma estuvo a un 60 por ciento de su capacidad y sólo para el recital de anoche, la experiencia del público en la zona preferente cambió, ya que quitaron las butacas y la hicieron una pista general donde todos estuvieron parados. Para los músicos, ahí lució lleno.

Comenzó con "Satellite" y siguió con "Rapunzel" en el concierto donde evitó presentar las piezas, las preparó con su equipo y se apegó al listado de piezas que eligió minutos antes de salir al escenario. Incluso al instante decidió algunas y les decía si las brincaba o no.

Dave, el titular del viaje experimental de rock jazz blues, se mostró muy efusivo tanto con su púbico como con su equipo.

Y el combo lo completaron con Stefan Lessard en el bajo, Carter Beauford en la batería y percusiones, Rashawn Ross en la trompeta, Jeff Coffin en el saxofón y vientos, Tim Reynolds en la guitarra y Buddy Strong en los teclados y segunda voz. Todos, con credenciales y créditos que los describen como virtuosos de las sesiones de estudio y de los conciertos en vivo.

Sin urgencia, sin prisa, y extendiendo casi todas las versiones respecto a las originales, de las piezas que tocó, Dave Matthews Band dispuso de su repertorio para un público ávido de rock contrastante y fulminante. Sedujo, cautivó, cumplió. Con estas modificaciones, el recital se prolongó hasta casi la media noche.

"Muy feliz de estar aquí, muchas gracias,. Espero que puedan traducir esto en español y espero que tengan la mejor de las veladas. Gracias por todo.

"Discúlpenme porque ya se me acabó el español que me sé: gracias y hola. Mi hija habla español, mi hijo habla español, mi esposa habla español y yo no, lo siento. Solo sé decir, la mujer azul, el gato", dijo Dave integrando el poco castellano que recordó.

Estrenó Walk Around the Moon, su décimo álbum de estudio, y el cual sale a la venta la próxima semana con solo una pieza en directo, "Monsters", de la que advirtió que ya la había escuchado en streaming, pero nunca en directo. Los mexicanos tuvieron la exclusiva.

Fueron 19 piezas las que la audiencia conformada por 6 mil 500 personas, de acuerdo a Ocesa, las que escucharon canciones como "Don't Drink", "Why I Am" y "Warehouse", las cuales contaron con aplausos y gritos a prueba de lo que fuera. Él lo agradeció con frecuencia, y tartamudeando en ocasiones, no paró de expresar su felicidad por reunirse con "sus mexicanos", como les dio casi al final.