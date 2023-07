Les pido paciencia.- Dante Delgado

CIUDAD DE MÉXICO.-El líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, pidió paciencia a quienes andan "ansiosos" porque su partido se pronuncie desde ahora por una alianza rumbo al 2024.

Delgado afirmó que primero tiene que haber un proceso democrático para sentarse a dialogar y reflexionar si conviene a su instituto político aliarse en el próximo proceso electoral.

Sin nombrar directamente a los partidos del Frente Amplio por México o a Morena, los acusó de buscar alianzas para ganar más poder o buscar revancha.

"Hacen falta opciones políticas, nuevas, modernas, alejadas de las viejas formas que ya fracasaron, de las formas que sólo ven el poder como un medio para tener más poder o para satisfacer una necesidad de revancha", expuso.

"De corazón entiendo la ansiedad de cúpulas y bien pensantes que en su afán de detener al régimen actual se ven seducidos por el espejismo de las promesas de la vieja política. Les pido paciencia, serenidad y confianza".

Dante Delgado cerró el foro de Mexicolectivo en el que presentaron su propuesta de País para 2024.

"Llevo 30 años enfrentando al viejo régimen en todas sus formas, desde dentro y desde afuera. Tomé la decisión recorrer el camino largo para lograr un cambio en México. No ha sido sencillo. Mi decisión tuvo consecuencias, las afronté y pagué con mi libertad. No me arrepiento hoy ni tampoco estoy dispuesto en estos tiempos a bajar los brazos. Somos millones con el anhelo de una alternativa diferente y mejorar lo que todos merecemos", aseveró.

No hay división en Movimiento Ciudadano sobre una alianza al 2024, aclaró, sólo puntos de vista diferentes.

"¿Van con Xóchitl?", se le preguntó.

"Por favor, primero tendría que darse un proceso democrático, y si fuera democrático primero se tiene que dar y no se ha dado. Parte de la simulación y de las viejas prácticas es esa: simular ante la sociedad, lo más importante es hablar de cara a la sociedad", respondió en entrevista.