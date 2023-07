Tamaulipas y estados del norte firman alianza para combatir delincuencia

Cd. Victoria, Tam.

Los estados de Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí y Nuevo León firmaron un convenio marco de colaboración en materia de Seguridad Pública, en el cual habrá una mayor coordinación entre las diferentes corporaciones policiacas y en inteligencia para el combate a los grupos delictivos que operan entre estas entidades.

"Las cuatro entidades tenemos y compartimos retos en materia de Seguridad, de Justicia y Paz, por lo que estamos muy satisfechos por que juntos nuestros equipos de trabajo llegamos a los acuerdos que quedaron plasmados en los términos y cláusulas del convenio marco de Colaboración y Coordinación en Materia de Seguridad Pública que acabamos de suscribir", dijo el mandatario tamaulipeco, Américo Villarreal Anaya.





La firma del acuerdo se llevó a cabo alrededor del mediodía de este lunes 10 de julio en el Museo de Historia Natural de Tamaulipas (TAMux) en esta capital con la presencia de los gobernadores Cuitláhuac García Jiménez y José Ricardo Gallardo Cardona de los estados de Veracruz y San Luis Potosí, respectivamente, así como el secretario General de Gobierno de NL, Javier Luis Navarro Velazco, en representación del gobernador Samuel García Sepúlveda.

"El tema de Seguridad es un tema muy complejo y no se va a acabar la inseguridad si no se involucran todos los niveles de Gobierno, si no se involucran los poderes del Estado como son el Legislativo, el Judicial, para poder armonizar el tema de Seguridad Pública y que vayamos todos juntos al combate de la delincuencia", señaló el mandatario potosino, Gallardo Cardona.