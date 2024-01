Asfixia el crimen a sitios turísticos

Uno de los destinos más afectado es Taxco, Guerrero, a poco más de dos horas de la CDMX, donde no hay transporte y los comercios están cerrados ante la ola de extorsiones de criminales.

"Llevo tres reservaciones canceladas. Una es de un estadounidense y otras de mexicanos que de alguna manera están preocupados por la situación que se vive en Taxco", dijo un hotelero que por razones de seguridad pidió omitir su nombre.

El tianguis sabatino de venta de plata, con alta afluencia turística, fue suspendido.

"La gente cómo va a poder llegar a ese lugar del tianguis si no hay transporte público, y además hay miedo de que haya hechos de violencia", expresó el empresario.

De hecho, ayer, en una alerta a sus ciudadanos, la Embajada de EU recomendó no visitar Taxco. Explicó, además, que sus empleados no podrán viajar a ese sitio.

En territorio morelense, los asaltos y secuestros exprés en las vías a Tres Marías, Yautepec, Tepoztlán y Cuernavaca han opacado las visitas a esos sitios.

En el caso de Tres Marías, en el municipio de Huitzilac, desde julio de 2023, vendedores de alimentos alzaron la voz ante el abandono del Gobierno estatal, por lo que iniciaron el programa "Yo te cuido" para dar confianza a los visitantes en la zona de antojitos.

Sin embargo, desde esa fecha han cerrado 39 negocios de comida en ese tradicional paraje, dijo una de las locatarias que teme una caída más pronunciada de las ventas por la presencia de la delincuencia.

Antonio Purón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial Morelos A. C., alertó que se vino abajo, por ejemplo, el turismo de bodas y la visita a los balnearios.

"Hoy la autopista México-Cuernavaca es realmente un peligro transitarla, ya no sólo a altas horas de la noche. Hoy, en cualquier momento es susceptible a cualquier tipo de asalto u otra situación por parte de la delincuencia y pues es la principal vía de comunicación hacia nuestro estado", lamentó.

En la zona de La Marquesa, en el Estado de México, una banda criminal se asentó en varios parajes para asaltar y amedrentar a los visitantes con palos y armas. Los comerciantes afirman que son un grupo que no reconoce el gremio.

Incluso, viajar al oriente a degustar cecina en Amecameca o visitar la Hacienda de Panoaya, se volvió un riesgo por los constantes atracos en la vía México-Puebla, principalmente cerca de Chalco.

Caen ventas en Morelos

Ante la alza de delitos en Morelos, las ventas en distintos destinos turísticos de esa entidad se desplomaron en un 50 por ciento, reveló Purón.

"La temporada decembrina fue buena, tirándole a regular. Hubo ocupación turística, afluencia en los centros comerciales, pero no como Cuernavaca y Morelos estaban acostumbrados. Las cifras de una venta normal se manejaron, de manera extraordinaria, entre un 30 y un 40 por ciento, cuando en otras temporadas subíamos hasta un 80 por ciento. Son las cifras que estamos percibiendo por este problema", dijo a Grupo REFORMA.

"La violencia nos afecta de manera directa. Cuando tuvimos la oportunidad de haber tenido una mejor temporada decembrina en la última década, poco se hizo por la percepción que reflejamos en el exterior, por la cantidad de hechos ilícitos que se cometen de manera constante y que nos coloca en el contexto nacional", advirtió Purón.

En esa zona aumentaron los robos con violencia de vehículos en un 66 por ciento, al pasar de 141 a 234 de 2022 a 2023, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Mientras que el daño a propiedad, que ocurre entre otras cosas, por venganzas o no pagar piso, se elevó en un 48 por ciento al pasar de 56 a 83 casos.

Permea miedo en Taxco

En Taxco, Guerrero, hoteleros señalaron que este fin de semana han sufrido la cancelación de reservaciones, tras la zozobra que se vive desde hace una semana por las amenazas del crimen organizado.

Ese municipio, que desde hace dos décadas es considerado Pueblo Mágico, recibe una importante afluencia turística todos los fines de semana, principalmente de visitantes originarios de la Ciudad de México, Morelos, Puebla y el Estado de México.

Sin embargo, hoteleros afirmaron que la baja afluencia de turistas continuará, pues ya suman siete días del paro de transportistas, quienes tomaron la decisión de dejar de prestar el servicio tras ser amagados. Aunado a ello, los negocios cerraron parcialmente y se suspendieron las clases.

Pobladores coinciden en que el clima de miedo se ha extendido por todo el Pueblo Mágico.

"La situación en Taxco sigue igual; no hay transporte, no hay clases en las escuelas y muchos negocios están cerrando además de que la gente casi no quiere salir a realizar sus actividades siquiera para ir a comprar al mercado", dijo un habitante. para ir a comprar al mercado", dijo un habitante.

Piden garantías

Los transportistas informaron ayer que mantendrán el paro debido a que no llegaron a ningún acuerdo con las autoridades municipales y estatales.

"Hemos decidido continuar con el paro del servicio público en nuestro municipio, ya que dichos órdenes de Gobierno, y en especial el Alcalde Mario Figueroa, no garantizan las condiciones de seguridad para que podamos reiniciar con nuestras labores", indicaron en un comunicado.

"Somos padres, esposos, hijos y sustento de nuestras familias, exigimos el regreso con vida de nuestros compañeros que han sido privados de su libertad por el crimen organizado de la Familia Michoacana", señalaron.

Los choferes también se disculparon con la ciudadanía y agradecieron apoyo brindado a este sector.