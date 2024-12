Corte de Agua en Santa Catarina y García, Nuevo León

Por: Agencia Reforma

Diciembre 02, 2024 - 09:07 a.m.

MONTERREY, NL.- A partir de hoy, al menos 243 colonias en Santa Catarina y García serán afectadas por un corte de agua que podría extenderse hasta por cinco días, por trabajos de Agua y Drenaje de Monterrey.

En Santa Catarina, fuentes informaron que la falta del suministro impactará a unas 300 mil personas, mientras que en García se solicitó la información de ciudadanos afectados, pero no se proporcionó.

Para aminorar el impacto, ambas administraciones municipales habilitarán operativos de agua emergente, que incluirá distribución en pipas, así como en botellas.

El Municipio de Santa Catarina, que encabeza el Alcalde morenista Jesús Nava, indicó que contará con dos "campamentos base", uno en Plaza Las Palmas y otro en el estacionamiento de Soriana La Puerta.

Se detalló que el plan emergente comenzará hoy a las 8:00 horas y operará las 24 horas mientra se recupere el suministro de agua.

Agregó que Santa Catarina también rellenará 90 tanques comunitarios -con capacidad de 5 mil a 10 mil litros cada uno- instalados en parques públicos de las colonias afectadas.

Además recibirán reportes o atenderán dudas en el "WhatsApp Ciudadano", con el número 818-462-2514.

Al solicitar detalles de las acciones que se implementarán en García, el área de comunicación informó que se atenderán reportes de los vecinos a través del chat que el Municipio tiene con los colonos.

También se puede solicitar apoyo mediante el enlace web: chatvecinal.garcia.gob.mx.

El martes pasado, el titular de AyD, Juan Ignacio Barragán, señaló que se cortaría el suministro de agua a Santa Catarina y parte de García para reconectar un ducto dañado en junio por las lluvias de la tormenta "Alberto".

Aunque estiman que los trabajos duren 40 horas, la falta del líquido podría extenderse hasta el viernes.

Ayer, los vecinos de diversos sectores de Santa Catarina se surtieron de agua embotellada y llenaron tinas, tambos y tinacos.

Algunos dijeron estar preocupados de que el corte de agua se extendiera más de lo previsto.

"No me va a alcanzar (el agua), pero tendré que buscar la manera, voy con mis hermanas o no sé... tengo hermanas en otros municipios", dijo Reyna Facundo, al mostrar los contenedores que guardó en su lavandería.

"Ahorita hay que empezar a juntar todo, lo más que podamos".