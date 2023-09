Arremete AMLO contra ex Fiscal del caso Ayotzinapa

En conferencia, el Mandatario se lanzó contra el ex funcionario, por negarse a solicitar las órdenes de aprehensión cuando el Gobierno federal contaba con suficientes elementos para actuar contra varios de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas.

"Yo ni me imaginaba, le tenía confianza a los que estaban haciendo la investigación, al Fiscal Especial y de repente resulta que no querían actuar, quién sabe qué acuerdos tenían con el Procurador Murillo Karam, porque Murillo Karam estaba quitado de la pena, tranquilo", expresó.

Según el Jefe del Ejecutivo, cuando las autoridades decidieron actuar, se gestó una rebelión al interior de la FGR, que incluyó al propio Gómez Trejo.

"Cuando se va a ejercer el procedimiento para elaborar los documentos y solicitar las órdenes de aprehensión, se produce en la Fiscalía una rebelión, se oponen. Empezaron a renunciar al interior de la Fiscalía y renuncia este Fiscal Especial", señaló.

"Yo estaba exigiendo y demandando que se avanzara y no veía resultados, cuando me presentan el informe y ya se señala a presuntos responsables de inmediato pido que se actúe y se sorprenden por que es muy probable que la red de complicidades estaba también al interior de las Fiscalías, porque el mismo ex Fiscal especial dice que él se opuso a que se solicitaron las órdenes de aprehensión"