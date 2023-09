The Weeknd confunde un peluche del Dr. Simi con un animal

CIUDAD DE MÉXICO

Cada vez que una celebridad internacional visita México, uno de estos muñecos se eleva en el aire, esperando su momento en el escenario para ser recogido por la estrella de la noche.

Este peculiar episodio le tocó vivir al cantante canadiense Abel Tesfaye, conocido artísticamente como The Weeknd, quien aterrizó en tierras mexicanas y se presentó el pasado martes 26 de septiembre en el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León.

A lo largo del evento, destacaron momentos memorables en los que el intérprete de "Blinding Lights" descendió del escenario para saludar a sus seguidores y cantar junto a ellos. Sin embargo, uno de los episodios más cómicos y sorprendentes ocurrió cuando el famoso confundió un peluche del Dr. Simi con un gato.

Estos muñecos de Farmacia Similares se ha convertido en una especie de tradición en el público mexicano cuando asiste a conciertos de artistas internacionales. A menudo, los peluches incluso vienen caracterizados como el propio artista, por lo que era de esperar que un querido intérprete como The Weeknd no se fuera sin uno de estos peculiares regalos.

La reacción de The Weeknd ante el peluche del Dr. Simi se hizo viral en las redes sociales. Un clip comenzó a circular, en el que se ve al famoso interpretando "Out of Time" cuando el peluche cayó cerca de sus pies. Lo miró con sorpresa y, entre sonrisas, se acercó al público para expresar: "Creí que era un gato". Aunque al principio pareció ignorar el peluche, después se dio cuenta de lo que era y corrió a recogerlo.

Los comentarios en el clip revelan la diversidad de reacciones ante el momento inusual. Algunos fanáticos destacaron la actitud del intérprete y su sorpresa: "Como se asusta, lo amo", "Su cara de susto (y mini brinquito) cuando lanzaron el peluche JAJAJ", "Abel... un gato... ¿en serio? JS", "¿Cómo iba a ser un gato? JAJAJAJ t amo Abel", "Ya ni terminó de bailar". Otros se preguntaron si The Weeknd guardó el obsequio, pero en los comentarios se mencionó que finalmente decidió arrojarlo fuera del escenario.