Considera Sedena confiable a Fiscal de Guanajuato

Un reporte de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) consideró en abril pasado que el Fiscal General del Estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa, es confiable y no tiene vínculos con el crimen organizado.

El funcionario ha sido cuestionado en más de una ocasión por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo responsabiliza de no hacer lo necesario para reducir la incidencia de homicidios en el estado y de pertenecer a una organización de ultraderecha.

"Hasta la fecha no se cuenta con información que lo relacione con integrantes de la delincuencia organizada o con alguna actividad ilícita", dice la ficha.

El documento, elaborado por una de las áreas de análisis e inteligencia del Ejército, forma parte de los documentos extraídos por el grupo de hackers denominado "Guacamaya".

La ficha estable que Zamarripa, quien ha estado al frente de la Fiscalía desde 2009, bajo distintas administraciones panistas, es alguien confiable, que presta apoyo a autoridades militares y no cuenta con antecedentes negativos.

En julio de 2021, al referir que Guanajuato era el estado del país con el mayor número de asesinatos, López Obrador soltó una serie de dichos en contra del Fiscal.

"Es evidente que no hay buenos resultados, que Guanajuato es de los estados con más violencia y desde ya bastante tiempo, y no es posible que no haya ninguna mejora, sobre todo en el caso de homicidios y lleve 12 años el procurador de Guanajuato, no es posible", expresó en aquella fecha.

"Si fuese gerente de una empresa, con esos resultados ya lo hubiesen corrido, hablando en plata; más, si se trata de un asunto tan delicado como es la seguridad pública, donde está de por medio la vida de la gente".

El pasado 22 de septiembre, López Obrador volvió a la carga y esta vez lo acusó de pertenecer a la organización de extrema derecha simpatizante del PAN.

15 años en el cargo

"El Fiscal de Guanajuato lleva como 15 años y no lo cambian porque pertenece a un grupo de ultraderecha del conservadurismo, que tiene muchas influencias, muchas agarraderas", señaló.