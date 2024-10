Protestan trabajadores del PJ por incumplimiento a amparos

En protesta al desacato de los amparos interpuestos por jueces contra la reforma al Poder Judicial por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum, cerca de 300 trabajadores del Poder Judicial marchan hoy del Ángel de la Independencia rumbo al Senado.

"Estamos protestando porque lo que está haciendo (la Presidenta Claudia) Sheinbaum de no acatar suspensiones, es ilegal y pone en una crisis constitucional al País. Una crisis constitucional es cuando un Poder ya no respeta al otro, cuando se rompe el mandato constitucional del constituyente de 1917, en el Artículo 49 constitucional", advirtió Rafael Jiménez, oficial de tribunal colegiado en materia se trabajo y uno de los trabajadores que encabeza la marcha.

"Juez votado, corrupto asegurado", es una de las principales consignas que vociferan los manifestantes.

A la cabeza de la marcha se encuentra Norma Contreras, oficial judicial del mismo circuito, quien está caracterizada de la justicia.

Jiménez señaló que la marcha además se organizó en apoyo específico a los jueces que han metido los amparos contra la reforma porque ellos son la punta de lanza para demostrarle a México que ésta no tienen razón de ser.

"Hay mucha campaña en contra del Poder Judicial que está llevando a cabo ahorita el Poder Ejecutivo. Gobernadores que están apoyando a su Presidenta", lamentó.

Aseguró que además buscan echar abajo la reforma constitucional del Poder Judicial y defender los derechos de los trabajadores.

"Venimos para que se haga respetar la carrera judicial. Yo a esto le aposté. Yo tengo 22 años de carrera judicial. De esto depende mi vida y la de mi familia. Es mi proyecto de vida. Me lo coartan. ¿Por qué? Porque si yo ya no voy a poder ser juez de distrito, ni magistrado del circuito, ni ministro de la Corte por carrera judicial por esta reforma, significa que me coartan mi derecho. Nosotros queremos exámenes, no tómbolas", expresó.

Jiménez manifestó que se violan derechos fundamentales de mil 600 juzgadores.

Sobre las críticas de Sheinbaum en el sentido de que continúan en paro y siguen cobrando, el oficial del tribunal colegiado afirmó que los trabajadores del Poder Judicial continúan atendiendo los casos urgentes.

"Hay guardias en los cuidados del distrito de amparo penal.

"La Presidenta de la República, con el respeto que no me merece -así lo digo- porque no es digna representante, no es la digna mujer representante de México... (le decimos) que nosotros tenemos derecho a inconformarnos, tenemos derecho al paro de actividades, tenemos derecho a defender nuestros derechos como base trabajadora", agregó.