Capitalinos hacen últimas compras navideñas en mercados y tianguis

Por: El Universal

Diciembre 22, 2024 - 10:01 p.m.

Capitalinos aprovechan los mercados, tianguis y romerías instalados en distintos puntos de la ciudad para hacer las últimas compras antes de la celebración de Navidad; desde aquellos que buscan el árbol o las luces, hasta los que ya están a la "caza" de los regalos de "santa" para los pequeños.

Sin embargo, este año puede ser diferente pues en antaño se buscaban muñecas, carros de juguete o incluso pelotas o bicicletas, ahora la constante son accesorios para los celulares, las tabletas, videojuegos y todo lo relacionado a la tecnología.

"Yo me acuerdo que me emocionaba esperar una bicicleta, un Max Steel o los carros de Hot Wheels, pero ahora me piden los Airpods o los audífonos que hacen esto o lo otro. Ando buscando el God of War para mis hijos pero no sé si aquí lo encuentre más barato", comentó Raúl quien recorría las romerías de Acoxpa, en el sur de la ciudad.

"Me pidieron un juego, el Ambernic, que es como un emulador con juegos retros y que trae todo. Ya lo vi en línea, pero quiero ver si lo encuentro aquí más barato", dijo otro padre de familia.

Las nuevas modalidades de compra también repercuten en los comerciantes que año con año se instalan en los puntos tradicionales de venta, "la verdad es que ya no traemos tanto juguete, unos cuantos o los clásicos, hemos cambiado a celulares y accesorios de ese tipo porque ahora todo lo piden en línea y se ahorran el viaje de venir aquí", dice Juan Carlos, comerciante que revela que la venta de juguetes navideños ha cambiado.

A pesar de esas complicaciones, las romerías, tianguis y mercados aprovechan estos días de guardar pues también se encuentran los tradicionales buñuelos, el pozole, tostadas, el ponche y la gastronomía típica de temporada.

Mercado de Sonora y La Merced: puntos idóneos para compras navideñas

A dos días de que se celebre Nochebuena y Navidad, cientos de personas aprovechan para hacer las compras en el Mercado de Sonora y La Merced.

Rodrigo, comerciante de la Merced, explicó a EL UNIVERSAL que lo más vendido en esta época son las paveras para hornear el pavo, moldes para pan, moldes para flan, charolas, tamaleras y los anafres, todo hecho de aluminio o acero inoxidable.

Los precios van desde los 10 pesos una cuchara, 40 una charola, hasta los 800 o mil pesos de una parrilla, dependiendo su tamaño.

Rodrigo recomendó acudir en lunes o martes, los días en los que no hay tanta gente.

"Compren los nacional, no compren chino", pidió el joven, ubicado en la calle Adolfo Gurrión casi esquina con Circunvalación, atrás del mercado de la Merced.