Alertan 'colombianización' de democracia

El ex presidente del INE, antes IFE, alertó por corrupción en elecciones por incursión del crimen y financiamiento ilícito en campañas.

El ex presidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, advirtió que si no se combate la intervención del crimen organizado en los procesos electorales y el financiamiento ilegal de las campañas políticas, México corre el riesgo de "colombianizarse".

En la inauguración del Parlamento Abierto sobre la reforma electoral convocado por la alianza Va por México en la Cámara de Diputados, aseguró que en los últimos años ha sido creciente la presencia del crimen organizado en los comicios, sobre todo en algunos territorios del País, en donde ya se registran casos de candidatos que tiene que pedir permiso para serlo o renunciar cuando se los piden.

El consultor alertó que este es un problema que avanza muy rápidamente, de ahí que si no se toman acciones para contenerlo, en muy pocos años puede salirse de control.

"Es cierto que siempre ha estado presente, es cierto que participa y ha fondeado campañas, que ha sobornado candidatos ganadores, pero lo que hemos visto en los últimos años es que hay una presencia creciente en la movilización del voto, en la inhibición del voto de adversarios e incluso la intervención en casillas el día de la jornada electoral. Este tema nos puede llevar al riesgo de lo que se conoce como la colombianización de la democracia mexicana", afirmó.

Dijo que en los últimos 20 años las autoridades electorales han tomado acciones como revisar los antecedentes penales de candidatos y la creación de una suerte de protección a aspirantes, pero estas medidas no van al fondo del problema.

La intervención del crimen organizado se encuentra en el sistema de nulidad

El ex presidente del IFE, hoy INE, indicó que parte de la solución a la intervención del crimen organizado se encuentra en el sistema de nulidad, que debería de considerar mecanismos para detonar investigaciones de oficio que obliguen a la autoridad a actuar ante indicios de este tipo, así como un sistema flexible de pruebas.

En un salón de la bancada del PAN, en donde tuvieron que inaugurar el foro alterno, luego de que les negaran el acceso a los espacios oficiales de la Cámara, Ugalde agregó que otro de los problemas fundamentales de la democracia mexicana es el financiamiento ilegal de las campañas políticas.

Señaló que la propuesta de reforma electoral del Presidente y de muchos de los partidos se basan en la idea de que la democracia es cara y para resolverlo hay que reducir el financiamiento a los partidos, medida que si bien es popular, nada resuelve, ya que no responde por qué los candidatos necesitan dinero por encima de los límites legales para ganar elecciones.

Ugalde alertó que para desincentivar el financiamiento ilegal es necesario reducir el uso de efectivo en las campañas y en la economía gubernamental, a fin de evitar que algunos candidatos puedan verse beneficiados por el Gobierno en turno.

"Así como en el crimen organizado si no detienes el tráfico de armas no vas a poder combatir la fuerza de los malos en las campañas políticas, si no combates el uso de efectivo el problema va a ser muy difícil de atacar", aseguró.

Agrego que los Gobiernos también tienen que mejorar sus sistemas de contratación y asignación pública, porque quien financia de manera ilegal lo hace a cambio de un pago futuro, generalmente a través de asignaciones de contratos y obra pública.

"Desafortunadamente, en los últimos años hemos visto que el uso de efectivo ha aumentado y que la asignación directa de contratos ha aumentado. El resultado es que si yo soy contratista, más que nunca voy a estar interesado en dar dinero a campañas políticas, porque es un buen negocio de acceso", indicó.

Ugalde señaló que la intervención del crimen organizado y el financiamiento ilegal generan una especie de veto de los poderes fácticos al ejercicio libre del voto y una corrupción política permanente que conduce a malos Gobiernos, malas decisiones y el desencanto de la sociedad, de ahí la necesidad de erradicarlas.