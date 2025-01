Pide UE cooperación, no amagos de Trump

Ciudad de México.- En una coyuntura marcada por los amagos arancelarios del presidente Donald Trump, el embajador de la Unión Europea en México, Francisco André, afirmó ayer que las relaciones multilaterales no pueden fincarse en amenazas, sino en la colaboración.

Una semana después de que la UE y México concluyeron las negociaciones para modernizar el acuerdo comercial que mantienen desde 2000, el diplomático avizoró que México podrá colocar, sin aranceles, más productos en el mercado europeo.

"Ha habido un avance muy importante y hay que seguir trabajando para llegar a la firma del mismo (acuerdo). Esta modernización, una vez en vigor, supondrá, por ejemplo, la eliminación de aranceles para que más productos mexicanos puedan entrar al mercado europeo, porque para nosotros, la política exterior no debe basarse en amenazas, sino en cooperación para buscar el beneficio mutuo y la prosperidad compartida", dijo.

El embajador participó en los trabajos de instalación de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, en el Senado de la República.

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Cámara alta, censuró la existencia de jefes de Estado que comulguen con un resurgimiento del fascismo.

"Es impresionante que en pleno siglo 21 resurja, otra vez, el fascismo en diferentes puntos del orbe y que todavía haya personas con un nivel de ignorancia tan monumental, que piensen que por su color de piel son superiores, que porque son menos pálidas que otras valen más que el resto de la humanidad", dijo el morenista en el evento.

"Y todavía más grave, que haya jefes de Estado que hagan de esa visión una política pública, que persigan a seres humanos por ser seres humanos, por migrar, buscando comer tres veces al día, que lo único que quieren es tener la oportunidad de salir adelante y que esas políticas públicas se instrumenten para usar electoralmente a sus pueblos para generar tensiones y para imponer políticas totalmente ilegales, arbitrarias, a otras naciones".

Por otra parte, ante reporteros Fernández Noroña señaló que a pesar de lo accidentado del proceso de la elección judicial, el ejercicio es legítimo.

"No se deslegitima. No, no ha sido atropellado ¿A ustedes les parece atropellado que haya democracia, que se discuta y se debata?", alegó.

Responsable del sorteo que se desarrollará el viernes próximo, Fernández Noroña acusó nuevamente al Poder Judicial de haber violado la ley para "buscar descarrilar el proceso. Ellos son los que han actuado desaseadamente; ellos son los que no han tenido ética; ellos son los que o han tenido principios; los que parece que no estudiaron Derecho".