No tenemos en mente escenario de invasión de EU.- Claudia Sheinbaum

Por: Agencia Reforma

Diciembre 03, 2024 - 10:21 a.m.

Cuestionada sobre la idea de Donald Trump de enviar al Ejército de Estados Unidos a México para atacar a los cárteles en suelo mexicano, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no tienen en mente un escenario de invasión.

"Con respecto a la soberanía lo hace las fuerzas de seguridad y así va a ser. No, no va a haber una invasión, eso no. No es un escenario que tengamos en mente y de todas maneras tenemos nuestro Himno Nacional", comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.

Si México no frena el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos, el futuro Presidente Donald Trump está dispuesto a enviar al Ejército al País para atacar a los cárteles en suelo mexicano, según fuentes cercanas al ex Mandatario.

De acuerdo con la revista Rolling Stone, hay quienes dentro del Gobierno entrante debaten de qué forma debería Trump atacar o incluso invadir México, tal y como lo prometió durante su campaña.

El ex Mandatario, que asumirá nuevamente el 20 de enero, habría dicho a sus asesores y a algunos legisladores republicanos que planea advertir al Gobierno mexicano que si el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos no se detiene en un lapso de varios meses enviará al Ejército.

"¿Cuándo deberíamos invadir México?", dijo un miembro de alto rango en el equipo de transición, según la revista Rolling Stone.

"Si las cosas no cambian, el Presidente todavía cree que es necesario emprender algún tipo de acción militar contra estos asesinos", agregó una de las fuentes, precisando que en estos momentos no está claro hasta dónde llegará.

Esta mañana, en Palacio Nacional, la Mandataria federal reiteró que habrá una buena relación con Trump basada en el respeto y en la colaboración de temas como inteligencia.

"No va a ocurrir, va a haber buena relación con el Presidente Trump. La última llamada que tuvimos hablamos de la colaboración con respecto a nuestras soberanías y él estuvo de acuerdo.

"Me preguntó que en qué se podría colaborar, dije que ya habría tiempo para trabajar en varios temas, pero en particular en inteligencia, investigación lo hace la Fiscalía", agregó.