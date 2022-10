¿Calidad o precio en la gasolina?; esto prefieren los conductores

La plataforma de seguimiento de costos de combustibles automotores PetroIntelligence demostró en una encuesta realizada en 2021, que cinco de cada 10 consumidores en México basan su preferencia para llenar los tanques de sus automóviles por el precio y es por esa razón que las gasolineras que vendan el litro más económico son las que se ganan su confianza.

Mientras que para el resto de los usuarios que señalaron que prefieren acudir a las marcas porque les garantizan calidad y litros completos para cuidar la vida útil de sus vehículos y el rendimiento del combustible, existen formas sencillas para identificar dónde te dan buena gasolina y comprueban que reciben los litros que pagan.

Una forma de localizar las sucursales que venden gasolina de alta calidad, es con los logotipos de la certificación Top Tier, el cual avala que ofrecen combustible de calidad, con las mejores fórmulas, bajas emisiones contaminantes y el mejor nivel de aditivación que da como resultado rendimiento y longevidad óptimos para los motores de sus automóviles.

En el caso de la calidad en la gasolina, marcas como Rendichicas, G500 y Exxon Mobil se han llevado la confianza de los automovilistas ya que han logrado conseguir esta certificación, tras ser sometidos a un largo proceso de revisión en el que se comprobó que su fórmula y aditivos cumplen con los estándares.

Además, como son constantemente supervisados con auditorías aleatorias y sin previo aviso, tienen la certeza de que siguen cumpliendo con los requerimientos y conservan la calidad en su combustible.

Su gasolina ofrece múltiples beneficios como: optimizar el rendimiento del combustible, mejorar el desempeño del motor, aumentar la larga vida útil del auto, mantiene limpio el motor, contribuye a cuidar el medio ambiente, debido a que produce menos emisiones de gases contaminantes y a la larga, ayuda a que gasten menos en reparaciones o en darle mantenimiento a tu vehículo.

De igual manera, la gasolina de Rendichicas está aditivada con Durafuel, una fórmula con tecnología alemana que ayuda a maximizar el kilometraje y mejora la aceleración, mientras que G500 cuenta con el aditivo G-Súper que ayuda a limpiar el sistema de inyección.

Por otro lado, en una actualidad en la que la inflación le pega a miles de familias mexicanas, los consumidores buscan las gasolineras más baratas y de acuerdo con el "Quién es quién en el precio de la gasolina" de la Profeco, G500 y Orsan son las que destacan por sus precios bajos en lo que va del 2022 a nivel nacional.

No obstante, a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania, las estaciones de la frontera del país lograron atraer no sólo a los conductores mexicanos, sino también a los estadounidenses, al vender el litro más económico que en Estados Unidos, tal es el caso de las sucursales de Rendichicas ubicadas en Baja California, US Fuel en Chihuahua y Exxon Mobil en Tamaulipas.