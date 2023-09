México no cederá en la batalla legal contra tráfico de armas: SRE

La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, anunció que como parte de las prioridades de la Cancillería para el último año de gobierno de esta administración, continuará la batalla legal contra el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México, porque reconoció que mientras no se tenga un control sobre ellas "no vamos a poder avanzar".

Al participar en el XI Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) informó por otra parte que de enero de 2022 a la fecha casi 824 mil personas han cruzado legalmente a Estados Unidos.

Además, anunció que el gobierno de México presentará un "Amicus Curiae" para acompañar a las comunidades mexicanas a fin de que se suspenda la ley antiinmigrante SB1718, promulgada por el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, que restringe el acceso de los indocumentados a empleos, carnets de identidad, servicios de salud y transporte y vigente desde julio pasado.

Dijo que en el caso de las boyas colocados por el gobierno de Texas en el Río Bravo, "lo que queremos es que las remuevan, eso definitivamente y ahí lo que hemos hecho, en primer lugar el gobernador Abbott ya las tuvo que mover para su lado".

"Fue un acto estatal que viola un tratado internacional, de Límites y Aguas y estamos en la lucha", subrayó.

Sobre el tráfico ilegal de armamento, Alicia Barcena puntualizó que "hemos estado participando en los litigios que el gobierno de México ha emprendido contra el comercio negligente de armas".

Dijo que hay juicios en proceso, en Massachusetts y otro en Arizona, que son "muy importantes que van generando precedentes muy importantes".

"¿Fíjense cuántas armas entran a México al año?, entran 200 mil armas a nuestro país y la verdad es que las armas son el otro lado de la delincuencia, es la otra cara de la moneda, mientras no podamos hacer un verdadero control del tráfico de armas, creo que no vamos a poder avanzar".

Respecto a la migración dentro de México, subrayó que proviene principalmente de siete países, entre ellos, Cuba, Colombia, Ecuador, Honduras y Haití, y destacó que la migración proveniente de El Salvador y Nicaragua se ha reducido.

"Así es que las mujeres queremos tener una participación mucho más activa, no solo en los puestos de la Cancillería o en los consulados o en las embajadas, eso está perfecto, queremos la perspectiva de género en todos los tratados, en todos los acuerdos, en todos los foros, ahí tenemos que estar, la presencia de las mujeres; y también para la prevención y protección de las mujeres contra la violencia y el acoso en el exterior y también en nuestra institución", dijo ante los legisladores morenistas.

La canciller Bárcena indicó que habrá más nombramientos de mujeres "para que realmente haya paridad en el servicio exterior, pero sin duda que podamos representar a las mujeres y a la diversidad".

Ante el grupo parlamentario de Morena de la Cámara Alta, Bárcena llamó a ir "la competitividad genuina", y rechazó la "competitividad espuria".

"Creo que hemos adoptado esa política de mirar al sur, claro que sí, y yo diría de esa dinámica de crecer para igualar e igualar para crecer. No se puede crecer primero e igualar después, no, no, no. Igualar va en paralelo con el crecimiento, que si no, no funciona.

"Y tenemos que movernos en función de la competitividad auténtica, porque la competitividad basada en la extracción de los recursos naturales o en la precarización del trabajo, esa es una competitividad espuria; más nosotros tenemos que irnos a la competitividad genuina y eso lo vamos a hacer, creo, en los 13 meses que tenemos", dijo.

Sobre el tema migratorio, Bárcena destacó las acciones del Gobierno de México y refirió que se trabaja en ver las causas estructurales: "Estamos en la Cancillería organizándonos internamente para que precisamente sea una opción y no una obligación, y tener una distinta perspectiva para que la migración sea más ordenada, segura, regular".

Reconoció también la labor de su predecesor Marcelo Ebrard contra el tráfico de armas y el avance con la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, "en temas cruciales".

Bárcena mencionó tres ejes esenciales de su administración: una diplomacia cercana a la gente, "como sello de Morena"; diplomacia comprometida; y diplomacia consistente y eficaz. Ante los morenistas destacó la atención de los casos de los mexicanos María Fernanda Sánchez, joven fallecida en Alemania, y Carlos Tomás Aranda, fallecido en Canadá.

Reconoció también el trabajo legislativo de los morenistas y el "proyecto transformador" encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La canciller estuvo acompañada de Laura Elena Carrillo, subsecretaria de América Latina y El Caribe; Joel Hernández, subsecretario de Asuntos Multilaterales; y Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de Relaciones Exteriores.