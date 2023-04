Cae lectura en México un 12% en siete años

Ciudad de México

La encuesta refleja una tendencia a la baja que choca con un contexto en el que los niveles de alfabetización van en aumento, pero también las horas de consumo de otro tipo de entretenimientos, como las redes sociales y los vídeos, series y películas en las distintas plataformas de streaming, donde horas y horas de contenido están disponibles por 100 pesos al mes, mientras que un libro de primera mano ronda los 200 pesos. El resultado es un aumento en el tiempo que los mexicanos pasan conectados: 4,8 horas al día en 2021 frente a 3,2 horas estimadas en 2017, según una encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de estos aparatos.

La encuesta publicada sobre los modos de lectura revela que, a medida que avanza la edad, disminuye el tiempo de lectura. Entre los 18 y los 24 años leen ocho de cada 10 personas, mientras que sólo seis de cada 10 personas mayores de 65 años leen regularmente. Aunque los primeros leen más páginas de internet (63%) que libros, lo que supone una lectura más rápida y que requiere menos tiempo y capacidad de atención. El rango de edad más joven consume un 54% de libros.

Las personas que no leen, el 31% según la encuesta, se quejan mucho más que la población lectora de no haber recibido estímulos suficientes durante la infancia. El 83% de las personas que no leen declaró que sus padres no los llevaban a bibliotecas ni librerías, el 80% dijo que sus padres no leían y el 68% nunca vio a sus padres leer.

Por sexos, entre la población lectora dominan los hombres, aunque no por mucho: el 71% de ellos se declara lector, frente al 66% de las mujeres. Y por tipo de lectura entre la población en general, ganan los libros, que lee un 41% de las personas que consumen algún tipo de material de lectura. Lo siguiente son páginas de internet, foros o blogs, que consumen un 37% de las personas encuestadas, seguido de las revistas (23,6%) y los periódicos (18,5%).

En cuanto al tiempo promedio de lectura, la población mayor de edad en México le dedica unos 42 minutos, y esta tarea puede estar compaginada con la realización de otras, según la encuesta. Tanto es así que hay un 18% de personas que asegura que realizó alguna otra actividad mientras leía, entre las que destacan: comer, escuchar música o caminar. Los que leen libros, acabaron en último año 3,4 ejemplares, lo que representa una disminución con respecto a los datos que se tienen de 2022, donde la pandemia ascendió la cifra a 3,9 libros al año. ¿Por qué lee la gente? La mayoría (un 44,6%) por diversión, para entretenerse, mientras que un 26,5% lo hace porque lo necesita para su trabajo o para estudiar y casi un 20% por cultura general. Un 9,4%, dice hacerlo por motivos religiosos.

Una mujer lee un libro en la Feria del Libro de Guadalajara, México.