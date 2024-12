Coordinadora de IMSS-Bienestar, de vacaciones durante brote

Por: El Universal

Diciembre 11, 2024 - 03:42 p.m.

Mientras en el Estado de México había una declaratoria de emergencia médica por el brote de la bacteria Klebsiella oxytoca, Guadalupe Guerrero Avendaño, Coordinadora del IMSS-Bienestar, se encontraba de vacaciones en Estados Unidos.

La funcionaria federal, confirmaron fuentes oficiales, se presentó a revisar sus hospitales una semana después del brote de la bacteria, porque se encontraba de vacaciones en el extranjero.

La semana pasada autoridades de salud federal dieron a conocer la Alerta Epidemiológica por el brote de Klebsiella oxytoca detectado en cuatro unidades de atención a la salud del Estado de México.

Ello asociado a una posible contaminación de Nutrición Parenteral (NPT) o de los insumos para su aplicación.

La Secretaría de Salud del Gobierno de Delfina Gómez Álvarez salió a dar la cara para informar de las acciones que se llevan a cabo para mitigar y coadyuvar con las instituciones federales; el viernes pasado anunció que el brote por esta bacteria en el Edomex estaba controlado.

No ha sido así para la coordinadora estatal de IMSS BIENESTAR, quien desafortunadamente no figura en el escenario complejo que exigía de una buena y permanente coordinación, tal parece que a la doctora Guadalupe Guerrero Avendaño no le interesa la salud ni mucho menos el dolor de las familias mexiquenses, ante tan lamentable situación por la que atraviesa el sector salud en la entidad.

Al requerir una entrevista con la hoy coordinadora estatal para conocer su postura acerca de esta tragedia, fuentes oficiales revelaron el vuelo de avión a Estados Unidos de la Coordinadora Estatal IMSS-Bienestar.

Guerrero Avendaño, quien se presentó a revisar sus hospitales una semana después del brote de la bacteria, se encontraba de vacaciones en el extranjero.

Los diversos sindicatos del sector salud y personal médico y administrativo han denunciado la ineficiencia de dicha coordinadora ante las necesidades de los hospitales del Estado de México y de trabajadores que aún no han cobrado desde la federalización de servicios de la salud en el estado.

Resulta inaceptable que ante la necesidad de tener protección en los servicios de salud ahora pertenecientes a IMSS-BIENESTAR, la llamada coordinadora sea omisa y ausente en el Estado de México y trabaje a distancia desde su casa.

A lo que se espera su renuncia en las siguientes horas por descuidar la atención médica que es inaceptable tanta indiferencia u desconocimiento y falta de apoyo con las familias.