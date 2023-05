Dan 8.2 por ciento de aumento a maestros

"El año pasado el promedio de los trabajadores era de poco más de 12 mil pesos y tomamos la decisión que los maestros ganarán como mínimo lo que obtienen en promedio los trabajadores inscritos al Seguro Social, esto significó beneficiar a muchos maestros que ganaban menos de 12 mil al mes. Ahora, como están mejorando los sueldos, el promedio de los trabajadores inscritos en el Seguro Social, que son cerca de 22 millones, el promedio es de 16 mil pesos", señaló.

"¿Cómo es posible que los maestros ganen menos de eso?, por eso tomamos la decisión que el mínimo siempre sea el promedio de lo que ganan los trabajadores, y en este caso son 16 mil mensuales", agregó.

Pide SNTE dinero e influencia en ascenso de maestros

Alfonso Cepeda, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pidió dinero e influencia en el ascenso a los maestros.

"Hace un año le solicité una reforma, el sistema de pensiones, analizamos varias propuestas durante un año con los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estamos confiados en la expresión de usted de hace un año, es justo", dijo ante el Presidente.

"Al agradecerle 896 mil plazas basificadas, le solicito que se destine mayor presupuesto para la creación de plazas, para que tengan ese derecho laboral mis compañeros que trabajan por honorarios o compensados como le llaman en Baja California Sur", agregó.

El líder sindical resaltó que la matrícula en las escuelas públicas está en aumento.

"Por ello les solicito que se destine más presupuesto para mejorar la infraestructura y el equipamiento de los planteles, particularmente del Instituto Politécnico Nacional. También el reconocimiento pleno de la representación sindical en los procesos que regula la unidad del sistema para la carrera de las maestras y maestros".

Cepeda aseguró que funcionarios conservadores, que todavía alcanzaron a trabajar en el primer año en el Gobierno de la Cuarta Transformación, hicieron un daño muy grande al magisterio.

"En algunas entidades federativas no existe diálogo con los dirigentes para atender los reclamos de nuestros compañeros, las disposiciones para participar en los procesos de ascenso y promoción excluyen a compañeros por causas administrativas, que no son responsabilidad de ellos, no queremos desorden, apelamos a la justicia para los maestros de educación física, de educación artística, de educación tecnológica, para los maestros de educación indígena", pidió.