Atiende sólo 35% de empresas el ánimo de empleados

Una encuesta aplicada por Adecco a directivos de Recursos Humanos de varios países, incluido México, reveló que los ejecutivos reconocen la influencia que las emociones del personal tienen en el lugar de trabajo. Pese a ello, las organizaciones no toman medidas para entender cómo se siente el personal y aplicar los cambios que son necesarios.

"Para crear un futuro de trabajo que se centre en el bienestar del personal, los ejecutivos deben medir las emociones del personal primero, y luego crear políticas y procesos que se centren en cambiar esas emociones", comentó Adecco.

Para Salvador de Antuñano, director de Recursos Humanos de Adecco México, la pandemia mostró qué tan importantes son las emociones del personal en el trabajo, por lo que las organizaciones deben estar más conscientes de ello.

"Hay que romper los paradigmas de que sólo a las personas se les tiene que entrenar o formar de acuerdo a lo que tiene que hacer como actividad. La gente es la parte primordial de la organización, si ésta no está no hay resultados, no hay utilidades, sólo es un cascarón", comentó De Antuñano, en entrevista.

El tema es relevante ya que en 2019 entró en vigor la Norma Oficial Mexicana (NOM) 035 que obliga a las empresas a atender los riesgos psicosociales que se puedan presentar en los espacios de trabajo, como puede ser el estrés laboral o el desequilibrio del sueño.

Es decir, ahora es obligatorio generar un buen clima laboral en las organizaciones.

Para ello es importante el denominado "salario emocional", el cual tiene que ver con todas los beneficios que no tienen que ver con lo económico.

"El salario emocional es todo aquello que genera un incentivo. Todas las cuestiones que se puedan encontrar de mejora para la gente que no necesariamente cuestan se convierten en salario emocional, como el clima laboral, capacitación, telemedicina que no sólo se le de al empleado, sino a la familia. Esto genera una satisfacción", describió De Antuñano.

Añadió que el home office y horarios escalonados se puede tomar como una forma de salario emocional.