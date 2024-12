En seguridad, sean responsables, dice CSP a Gobernadores

Por: Agencia Reforma

Diciembre 10, 2024 - 05:46 p.m.

La Presidenta Claudia Sheinbaum llamó a los Gobernadores y Gobernadoras del País a atender diariamente las reuniones del Gabinete de Seguridad en sus entidades y les dijo que es indispensable que asuman esa responsabilidad.

En un mensaje en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en Acapulco, la Mandataria federal dijo que la asistencia de los Mandatarios a las reuniones permitirá mejorar la coordinación.

"La coordinación si me lo permiten empieza por el Gabinete de Seguridad este es una solicitud muy respetuosa todos y a todas atiendan diario el Gabinete de Seguridad", planteó.

"Si la autoridad que ha sido elegida por el pueblo no atiende personalmente el Gabinete todos los días es difícil coordinar a todas las fuerzas".

"El Gabinete no solamente es una presentación del parte policíaco del día anterior es la estrategia es la coordinación general de la estrategia y para que haya coordinación general de la estrategia, pues tiene que haber una cabeza y no hay nadie mejor que ustedes que conozca su estado y para eso están todas las fuerzas federales para apoyarles ayudar y además hacer lo propio, pero las y los gobernadores deben de asumir esa responsabilidad con todo respeto, ahí donde el Gobernador o Gobernadora está al frente se nota ahí donde no se atiende siempre hay problemas y uno puede pensar y no lo digo muy respetuosamente que con atender una vez a la semana es suficiente, no es suficiente".

"Hay que estar diario y que si sube la incidencia en una zona cómo desarrollar estrategias para poder bajar los índices, que si hay un problema que tiene que ser atendido por la Fiscalía General de la República y las fuerzas federales, sean la Secretaría de Seguridad, siempre vamos a estar dispuestos desde la Presidenta de la República, el General Secretario o el Secretario de Seguridad, el Secretario Marina para atenderlos en cualquier momento a la hora que haga falta".

"Pero es indispensable que ustedes asuman esa responsabilidad", urgió la Presidenta.

"La coordinación no se puede dar, si no está la cabeza. Entonces es un respetuoso mensaje, consejo de una abuelita Presidenta de la República, ja, ja, ja", dijo riendo.

"Así digo en los mítines, ya ven que hubo un cómico que se burló no porque entramos a la Presidencia y ese día dijo que llegó una ama de casa a Palacio Nacional, entonces le dije mucho orgullo ama de casa, soy mamá y soy Presidenta".

Sheinbaum aclaró que da un consejo y que el tema de la seguridad no se puede delegar.

"Es un consejo, un llamado a que Gobernadores, Gobernadoras atendamos de manera personal el tema de la seguridad, no es algo que se pueda delegar. No se puede delegar".

"Es algo que hay que estar, hay que asumirlo responsablemente y ahí dónde requieran asesoría, apoyo, coordinación o al revés, para eso se requiere la coordinación".