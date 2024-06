Nunca he conversado con Sheinbaum, pero la apoyaría: Jorge Máynez

CIUDAD DE MÉXICO.- Jorge Álvarez Máynez, el ahora ex candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, aseguró que nunca ha tenido cercanía con la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

No obstante, el emecista planteó que apoyaría a la morenista, pero sin relacionarse con su Gobierno.

"Aunque me tiren y me digan, yo nunca he conocido, nunca he tenido una plática, una conversación con Claudia Sheinbaum, más que cuando la vi en los debates, cuando la saludaba", dijo Máynez durante una sesión en vivo de TikTok, a la que se conectaron casi 50 mil personas.

En la transmisión Máynez contó que ayer, luego de que se dieron a conocer los resultados preliminares de la elección, se comunicó con Sheinbaum.

"Le dije que yo en su momento tenía que decir lo que no me parecía, y que en ese momento le deseaba lo mejor y que no era poca cosa ser la primera Presidenta mujer de la historia. Fue muy breve", platicó.

"Hay que desearle bien a la Presidenta, si yo le puedo ayudar en algo. No, obviamente no me voy a meter a Morena, no me voy a meter a su Gobierno".

"Pues que le vaya bien, sí le deseo mucho éxito", agregó.