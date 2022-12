Arman jóvenes velada rosa contra reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO

"Esto es para recordarles a los legisladores de todos los partidos que vamos a estar los jóvenes afuera de la Cámara de Diputados toda la semana o todo el tiempo que lleve la votación, exigiendo que se vote en contra esta reforma. Hoy se aprobó en comisiones, pero falta el pleno que es lo importante.

"Esta vigilancia y activación rosa es justamente para eso", aseguró Guillermo Ruiz, vocero de la Organización Sí Por México.

Indicó que la idea de la vigilancia rosa es que los diputados no falten a sesiones ni voten en contra de las reformas constitucionales y legales durante la discusión de la reforma electoral propuesta por el Presidente.

"Esta luz rosa es un símbolo de nuestra presencia vigilante, les estaremos observando y seremos nosotros quienes verifiquemos que no falten a las sesiones donde se discutirá y votará la reforma electoral propuesta por el Presidente y su Partido Morena.

"Vigilaremos que no se ausenten, y que voten en contra las reformas constitucionales y legales en materia electoral" mencionó.

Adrián Hurtado, vocero del Frente Cívico Nacional, indicó que los jóvenes no quieren que la democracia sea dañada con reformas que representan un retroceso, que afectan la autonomía y la independencia del INE.

"No es el momento, no hay consensos. No queremos que desmantelen al INE, no queremos que le quiten el presupuesto para llevar a cabo las funciones que crecen año con año, y que no podrán cumplir a cabalidad si les quitan los recursos para cumplir con ellas.

"No queremos que desaparezcan los institutos locales. No queremos que los árbitros, los consejeros y los jueces, sean políticos que cosechan simpatías. Los árbitros no juegan partidos, son los hombres y mujeres de impecable trayectoria que sancionan a los políticos", manifestó.

Afirmó que los responsables del destino de lo que calificó como "destructiva" reforma electoral del presidente, son los legisladores federales que sesionarán mañana.

"Por eso venimos a decirles con toda claridad, abandonen ya esa pretensión de modificar las reglas democráticas. Abandonen ya tan injusta pretensión.